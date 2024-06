Tras bajo rating, levantan programa de Marcelo Tinelli

América TV le comunicó a Marcelo Tinelli que el segundo programa de “Primos de América”, con su primo El Tirri, no se emitirá el viernes 21 “porque no se consiguieron los derechos de Conmebol”.

“Dos figuras que generan pasiones, juntos en una charla inolvidable. Preparate para ver el encuentro del mejor jugador del mundo… con el peor de Bolívar”, fue la jocosa presentación del canal América para la entrevista de Marcelo Tinelli a Lionel Messi, el martes 18 a las 21.30: hizo, apenas, 2,9 puntos de rating promedio.

El miércoles, el primer programa Primos de América, de Tinelli y su primo El Tirri, pensado para cubrir la Copa América, logró 1,6 puntos promedio. A última hora de este jueves 20, desde América comunicaron que el programa del viernes 21 no se emitiría “porque no se consiguieron los derechos de Conmebol. Era un ciclo de dos programas”. ¿Tema de derechos o decisión de rating?

De cara a la Copa América, el mejor jugador del mundo habló el martes 18 a las 21.30 con el conductor insignia de la TV (de otros tiempos).

Lo poco que midió la entrevista que marcó el regreso a la pantalla de Tinelli fue una mala noticia para el canal, y un reflejo de la poca convocatoria que generan los programas y proyectos del ex “Rey Midas” de la pantalla. Lejos de los 20 puntos que generaba cómodo Showmatch, el cara a cara Tinelli-Messi tiene el consuelo de haber sido el segundo ciclo más visto de América: quedó detrás de los 3,3 puntos promedio de LAM.

Las primeras versiones del levantamiento

Ya lo había anticipado Marina Calabró, este jueves 20, en su columna de espectáculos en Lanata sin filtro, por Radio Mitre de Argentina, haciendo hincapié en el rating, y sin aludir al tema derechos de la Conmebol: “Levantaron a Marce. No funcionó, la gente huía en estampida”, dijo Calabró, y remarcó que “los directivos del canal América decidieron levantar Primos de América, en los que martes y viernes Marcelo Tinelli y El Tirri iban a seguir las instancias de la Selección en la Copa América”.

Según Calabró, el programa que duró una hora fue un despropósito y que Marcelo Tinelli debería cuidar su carrera. “Ya no alcanza con la estelaridad de pararse adelante de la cámara y decir: ‘Soy Tinelli’. En la televisión, el contenido es el rey. Èl no puede pegarse este tiro en los pies”, opinó. también cuestionó: “Esto es contenido de redes y malo”, y argumentó que el bajo rating se debía “a una gran carencia de ideas de Marcelo Tinelli y su equipo”.

De todas maneras, la baja performance de Tinelli en su cara a cara con Messi se modera si se analizan los números digitales. En YouTube, América TV cuenta con 2,29 millones de seguidores y la entrevista Messi-Tinelli superaba -al jueves- las 120 mil visualizaciones. Una buena cifra para los parámetros de los canales tradicionales de la TV, proyectados al mundo online. Pero en el rating digital el programa Tinelli-El Tirri tuvo una marcada caída, con 3.932 visualizaciones en total.

La inútil pelea con “Gran Hermano”

El contexto relativiza siempre los valores de rating. En la noche del martes, el mano a mano entre Furia y el Chino, los dos grandes jugadores de Gran Hermano, por Telefe, hizo que repuntara el rating del reality, algo que no ayudó a Tinell. Si bien GH no pudo reconquistar sus anhelados 20 puntos de otras semanas, sí consiguió promediar 18,9 y tuvo picos de 21. Es claro que, en ese marco, Tinelli no tenía ni por lejos las de ganar.

De hecho, el rating de Gran Hermano se calentó en la última media hora, cuando el voto del público dictaminó con el 62,4 por ciento de los votos que fuera Furia (Juliana Scaglione) la que dejara la casa: justo la participante más popular del reality en la temporada. Así, la mejor jugadora reciente de Gran Hermano le ganó -por Telefe- a Messi, el mejor jugador de fútbol de todos -por América TV- con Tinelli.

¿Qué ocurrió con el rating en los demás canales de Argentina, en la supuesta noche de Messi y Tinelli? En El Trece lo más visto fue Los 8 escalones, el ciclo de Guido Kaczka que entrega autos, dinero y una casa, con 8,5 de promedio. En Elnueve, el ciclo más convocante fue Bendita -con Beto Casella al frente-, con 3,4 puntos. Justo un punto más de los 3,3 que hizo LAM en América.

Tinelli tampoco pudo con ellos. Según Ibope, los rezagados fueron los dos noticieros centrales del canal de las pelotas: Telefe noticias, con 11,1, y El noticiero de la gente, con 9,2.

La historia del rating perdido

Es indudable que ya nada será igual para Marcelo Tinelli en la TV argentina. Figura central desde los años ‘90, había tenido uno de sus hitos de trayectoria el 4 de mayo de 2009: el estreno de la vigésima temporada de Showmatch, con el regreso del equipo de humoristas que caracterizó al viejo Videomatch, logró un increíble índice de audiencia de 41.5 puntos, alcanzando picos de 46. Fue el punto culmine de su trayectoria.

Ya desde 2015 el rating de Showmatch comenzó a decaer, rumbo a números de audiencia sorprendentemente bajos para él. Su peor marca fue el 22 de noviembre de 2021, cuando su programa promedió tan solo 5,7 puntos, con picos de 5,9.

Ya en julio de 2021, Tinelli dejó un mensaje -ya histórico- en su cuenta de Instagram: “Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo”. Aludía a las cifras comparadas de rating entre Showmatch, Dr. Milagro y La Voz. Y aún pudo caer más bajo con un histórico 3,9 puntos de rating: crisis en puerta para La Flia, su productora.

Entre 2022 y 2023, Marcelo Tinelli presentó una nueva propuesta en El Trece: el reality Canta conmigo ahora, en cuyo primer año él mismo fue el anfitrión (el segundo estuvo a cargo de Manuel Wirzt. ¿Cómo le fue? En 2002 hizo 9,3 y 6,3 puntos de rating promedio. En 2023 cayó a un magro 4,8 puntos de rating (con Wirzt). Era claro: Tinelli seguía a la baja.

Ya en 2023, se convirtió en el nuevo conductor, director artístico y gerente de programación del canal América TV. Pero tampoco los números le fueron favorables. En el ínterin, el conductor siempre había coqueteado con la política -con sucesivas mediciones de encuesta- e incluso llegó a estar en “la Mesa contra el hambre” de Alberto Fernández. Fue, desde 2020, una de las primeras medidas anunciadas por el expresidente de la Nación, del Frente de Todos. El objetivo era contar con un espacio intersectorial para pensar medidas en pos de combatir la desnutrición y la malnutrición en el país: una acción que quedó trunca.

“La unión es lo único que nos puede sacar adelante. Es fundamental que nos encontremos más y creer más unos en otros”, dijo Tinelli, cuando aún evaluaba su participación en política. La frase, hoy, quizá resuene para el conductor de cara a su desempeño televisivo.

