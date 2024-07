Conocé a Juan Cruz Saldívar, el mejor competidor juvenil del IX Sudamericano de Taekwondo ITF

Juan Cruz Saldívar tuvo una destacada actuación en el IX Campeonato Centro y Sudamericano de Taekwon-Do ITF. “Una gran experiencia para mí verdaderamente y muy feliz con la performance que pude establecer en las diferentes categorías en las que participé”, comenzó contándonos el joven de 16 años que participó del 27 al 30 de junio en el estadio SND Arena en la competencia de la cual formaron parte más de 1.200 competidores de Centro y Sudamérica.

El deportista Juan Cruz Saldívar participó en un total de siete categorías. “Power test, formas primer dan, lucha hasta 75 kilos, formas por equipo mixto, forma por equipo selección masculino, lucha por equipo mixto y lucha por equipo selección”, nos contó orgulloso al tiempo de destacar: “Coseché 7 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, más la medalla de oro Overall, que me dio el título de mejor competidor juvenil del campeonato. En total coseché 8 medallas”.

Juan Cruz Saldívar: “Voy seguir trabajando y entrenando para lograr mi mejor versión”

Juan Cruz Saldívar comenzó a practicar taekwondo a los 9 años en el Gimnasio Ap-Chagui, de la mano del Máster Walter Peña. “Sigo formando parte del Grupo Ap- Chagui, del cual recibo mucho apoyo y toda la contención necesaria para poder fortalecerme cada día como todo deportista necesita”, aseguró el jovencito.

Y al consultarle cómo se siente al ser el mejor competidor del campeonato en su categoría, el taekwondista dijo emocionado: “No me son suficientes las palabras para describir el sentimiento que tengo con este reconocimiento, fue totalmente sorpresivo para mí, pero al mismo tiempo trabajé mucho para lograr mi mejor desempeño en las categorías que me presenté. Sé que tengo mucho para mejorar y voy seguir trabajando y entrenando para lograr mi mejor versión cada vez que la oportunidad se me presente”.

Y sobre lo que se viene a partir de ahora en su vida deportiva, Juan Cruz Saldívar contó a ABC Digital: “Seguir trabajando con mis entrenadores, escuchando cada consejo que me brinden y trabajar en lo que tengo que mejorar, para así lograr mi mejor versión en las siguientes competencias”.

“A nivel nacional queda el torneo clausura y a nivel internacional, en el 2025 tendré dos grandes competencias: el Panamericano en Chile y el gran desafío de participar del Mundial en Croacia”, nos adelantó Juan Cruz Saldívar.