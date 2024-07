Céline Dion regresa a los escenarios en los Juegos Olímpicos 2024

A pesar de las adversidades, nunca se rindió. Lo demostró ayer viernes al participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de las dificultades, volvió a cantar al público.

No es la primera vez que Dion participa en un evento de esta magnitud. En 1996, inauguró los Juegos Olímpicos de Atlanta con “The Power of the Dream” ante una audiencia televisiva de 3,500 millones de personas. Esta vez, su retorno era esperado, dado que su último concierto fue en marzo de 2020 en Newark, Estados Unidos, durante su gira “Courage World Tour”, interrumpida por la pandemia y luego por problemas de salud.

Tras el diagnóstico, la cantante decidió cancelar sus presentaciones futuras hasta sentirse preparada para regresar plenamente a los escenarios. En un comunicado expresó: “No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté lista para regresar. Quiero que sepan que no me rindo... y que estoy deseando verles de nuevo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una actuación memorable

Llegó el día y Dion cumplió. Los rumores se confirmaron cuando la cantante arribó a París en un jet privado desde Las Vegas y se hospedó en una suite del Royal Monceau, en los Campos Elíseos. Según informes, su actuación fue recompensada con dos millones de euros (aproximadamente 2,3 millones de dólares).

Lea más: Así fue la impresionante inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024

La ceremonia inició con la presentación de Lady Gaga, quien interpretó “Mon truc en plume” de Zizi Jeanmaire, ante un colorido desfile de delegaciones en el río Sena. Al cierre del evento, se vivió uno de los momentos más emotivos cuando Céline Dion interpretó “L’hymne à L’Amour” de Edith Piaf, en su idioma original, emocionando al público presente.

Un escenario de ensueño

El escenario no podía ser más inspirador, al pie de la Torre Eiffel y ante los ojos del mundo. Céline, vestida elegantemente y con el cabello recogido, brindó una actuación inolvidable que demostró su resiliencia.

Este momento representó un respiro de su lucha contra el SPR y reafirmó su lugar en la historia de los eventos musicales deportivos.

El documental “Yo soy Céline Dion”

Producido por Amazon Prime Video y dirigido por Irene Taylor, “I am Céline Dion” ofrece una mirada íntima a la vida de la cantante y sus desafíos con el síndrome de la persona rígida. Dion compartió con Vogue France en abril: “No he vencido la enfermedad, sigue dentro de mí y siempre lo estará. Espero que encontremos una cura, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella”.

En el documental, Dion muestra su proceso de tratamiento, que incluye terapias atléticas, físicas y vocales para mejorar su calidad de vida. Las crudas escenas de espasmos musculares y contracciones dolorosas reflejan la intensidad de su lucha diaria.

Reflexiones sobre la belleza y la resiliencia

En la misma entrevista con Vogue, Céline reflexionó: “Mi sueño es vivir el presente, un día a la vez. Estoy muy orgullosa de que a los 55 años me pidan que revele mi belleza. Pero, ¿qué es la belleza? La belleza eres tú, soy yo, es lo que hay en el interior, son nuestros sueños, es el presente”. Dion concluyó con optimismo: “Hoy soy una mujer que se siente fuerte y positiva sobre el futuro, un día a la vez”.

En la noche parisina, Céline Dion dio pruebas de su inquebrantable espíritu y fortaleza, dejando una vez más su huella en la historia de la música y el deporte.