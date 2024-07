Mágico intercambio cultural: estudiantes recitan poema de Manuel Ortiz Guerrero en guaraní y ruso

El poema “Panambi Vera” de Manuel Ortiz Guerrero fue interpretado por una estudiante paraguaya, oriunda de Villarrica, en Rusia donde otra joven tradujo al idioma de ese país, para luego bailar juntas una danza tradicional ataviadas con typoi y pollera de ñanduti en un evento cultural.

Leila María Romero Giménez es bailarina paraguaya, estudiante de cirugía maxilofacial en la RUDN University, en Rusia y María Dmitrievna Sukhoverkova de nacionalidad rusa estudia la carrera de medicina en la misma universidad.

Juntas deleitaron al público recitando un poema de Manuel Ortiz Guerrero en guaraní y ruso, para luego bailar una danza paraguaya, ambas ataviadas con traje tradicional de nuestro país.

Fue durante el Festival de la Cultura Latinoamericana y Caribeña en la Inostranka, realizado en el Club de Lectura de la Biblioteca de Literatura Extranjera.

Leila reside en Moscú desde finales del año 2022, luego de haber sido beneficiada con una beca para cursar un postgrado.

Comenta que representa a Paraguay en diversos eventos culturales a través de la danza y las poesías en guaraní.

“Pude constatar en primera persona que en el extranjero se recibe con admiración y emoción las manifestaciones culturales paraguayas”, resalta.

Agregó que una de las principales dificultades es la complejidad del idioma que cuenta con el alfabeto cirílico, diferente al latino, tanto en grafía como en pronunciación.

Eso se convirtió en un gran desafío para la connacional que logró una presentación en guaraní y ruso que fue aplaudida por el público.

Diversidad cultural

“La diversidad cultural se puede ver tanto en la ciudad, en mi universidad y en el hospital en el cual estudio, donde se destaca la convivencia de personas provenientes de distintas latitudes. Yo buscaba un centro de formación que me incluya prácticas en el hospital, quería algo que me mantenga en contacto constante con la práctica hospitalaria y no solo la teoría”, reflexiona.

De esta manera, no deja pasar la oportunidad para hacer conocer y enseñar la cultura paraguaya a personas de todo el mundo, con quienes se relaciona.

Manuel Ortiz Guerrero

El jefe de Misión del Paraguay, Victor Hugo Peña Bareiro, y el segundo secretario de la Embajada de Paraguay en Rusia Richard Gamarra, hablaron sobre la historia del paraguayo Manuel Ortiz Guerrero.

Indicaron que fue un poeta que enseñó a ver la belleza en la sencillez, a escuchar la música del alma en cada latido del corazón, quien con su pluma regaló versos en los idiomas guaraní y castellano que resuenan con la fuerza de la tierra colorada y la calidez de la gente paraguaya.

Ahondaron sobre su vida y sus obras, “Manuel Ortiz Guerrero no solo es un poeta, es un ícono de nuestra cultura, un símbolo del romanticismo y de la esperanza. Su legado sigue vivo en cada corazón que recita sus versos, en cada mirada que se llena de emoción al escuchar su nombre”.