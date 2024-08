¿Indemnización por noviazgo fallido?: influencer argentina demandó a su expareja futbolista

La influencer Camila Mayan inició acciones legales contra su expareja, el futbolista Alexis Mac Allister, solicitando una compensación económica por el tiempo que duró su relación. Mayan argumenta que durante su relación, priorizó el apoyo a la carrera deportiva de Mac Allister, lo cual habría afectado su propio desarrollo profesional.

El proceso judicial que enfrentan Mayan y Mac Allister es tema de debate en Argentina, donde todos los programas de farándula le dan destaque y buscan las palabras de ambas partes.

¿Indemnización por noviazgo? Lo que dijo Camila Mayan

Mayan recibió miles de críticas por su reclamo de indemnización pero sostiene que su contribución al éxito de Mac Allister fue significativa y que, debido a ello, sufrió un perjuicio en su propia carrera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si hicimos algo juntos, si construimos algo juntos ... no le veo el sentido que una persona se quede totalmente aislada después de eso”, comentó a América TV.

Lea más: La reina Letizia llegó a la capital francesa para relevar a sus hijas en los Juegos Olímpicos

Respuestas a la mamá de Mac Allister

En relación a las declaraciones de Silvina Riela, su exsuegra, quien la acusó de querer sacar provecho económico de la familia, Mayan también hizo comentarios. “Ellos saben el tipo de persona que soy y cómo siempre me manejé con ellos. Sé que es incómodo que se haya hecho público, para mí también lo es, tampoco me gusta tener que hablar mal de otras personas, no está bueno y no quiero faltarle el respeto a nadie”, contó.

Mac Allister en pareja con una amiga de la infancia

En diciembre del 2022, Alexis Mac Allister cortó su relación con Camila Mayan para empezar su noviazgo con Ailén Cova, su mejor amiga de la adolescencia.