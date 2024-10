El paraguayo Fernando Achucarro es finalista del concurso Face of Horror y necesita tu voto para ganar

“¿Fernando (Achucarro) ganará 13.000 dólares y se unirá a Kane Hodder para una sesión de fotos paranormales que aparecerá en la revista Rue Morgue? La votación se reanuda el lunes 14 de octubre, a las 10.00 AM”, se puede leer en la página del certamen Face of Horror.

El artista paraguayo Fernando Achucarro era semifinalista del concurso y ayer, gracias al voto del público, pasó entre los finalistas. Y para que nuestro compatriota se convierta en el gran ganador se podrá votar en https://faceofhorror.org/2024/fernando-achucarro desde el lunes 14 próximo. El primer voto es gratuito.

Fernando Achucarro estuvo en el Top 20, donde fue seleccionado por profesionales y a partir de ahí fue avanzando por votación del público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Artista paraguayo busca ser la nueva cara del horror

“Es un concurso que organiza el que era Jason de Viernes 13 (Kane Hodder) y detrás está apoyando como productor el actor que hizo de Freddy Krueger, Robert Englund”, nos contó Fernando Achucarro desde Estados Unidos.

Lea más: Artista expone sobre la mitología paraguaya en Estados Unidos

“Esto va a ser una gran catapultada para mi carrera. Me presenté por curiosidad, fue como un tiro a la oscuridad. Estoy participando con mis pinturas y mis dibujos. Ellos quieren algo bien tétrico, como yo me especializo más bien hacia lo oscuro del ser humano, que no me es difícil estar en ese ambiente, en ese lado oscuro, porque yo veo la belleza de todo. La belleza en el sentido que, si uno explora bien su lado oscuro nunca va a tener problema en encontrar la luz y ver la belleza de la luz”, detalló el artista Fernando Achucarro.

Consultamos a Fernando Achucarro qué premios recibirá si gana el concurso Face of Horror. “Mi trabajo estará en la portada de una revista de horror cinematográfica llamada Rue Morgue. Tendré participación en dos películas independientes que se están haciendo, para estar como extra y hacer efectos especiales. Además de contratos con Lionsgate. Serían como 25 mil dólares en total lo que estaría ganando, no solo 13 mil dólares. Y, por supuesto, que se reconozca a Paraguay, que no somos un país calladito, sino que sabemos hacer bien las cosas”, expresó el dibujante y pintor.

Fernando Achucarro, un camionero que pinta desde niño

Quisimos saber hace cuánto que Fernando Achucarro se dedica a la pintura y sin vueltas respondió emocionado: “Pinto desde que me acuerdo, desde chiquitito. Primero quería ser piloto y dibujaba aviones, después quería ser baterista (y lo soy) y dibujaba baterías. Siempre dibujé cuentos, copias de libros”.

“Aunque no me crean, me llegó mucho Blancanieves, la bruja, las historias de los hermanos Grimm, porque siempre tienen un lado oscuro donde uno puede ver dónde reside el amor, la luz”, no explicó Fernando Achucarro quien reside en Kansas City, Misuri, donde en estos momentos forma parte de una exposición artística con la temática de Halloween.

“Soy camionero, manejo camiones muy grandes, y cuando hay nieve la quito con la pala enorme, arreglo las calles”, siguió contándonos Fernando Achucarro, quien trabaja 8 horas, de lunes a viernes. “En todo momento dibujo, hasta en mi trabajo, cuando hay un ‘stand by’. Siempre llevo mi mochila y dibujo”, destacó el artista que en nuestro país expuso en las galerías Verónica Torres, Marsal, Casa Mayor, la Placita de Asunción, y participó de exposiciones colectivas en la Manzana de la Rivera, entre otros lugares. También ya mostró sus obras en varias galerías de Estados Unidos, su última exposición fue en Leedy-Voulkos Art Center.