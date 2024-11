“Pampita” Ardohain se confesó con Susana Giménez ¿Qué dijo?

La modelo y conductora argentina Carolina “Pampita” Ardohain, quien tiene una legión de seguidores en nuestro país, estuvo sentada anoche en el living de Susana Giménez en Telefe para hablar de todo.

“Fue una bomba que cayó de repente y explotó todo. Volaron los pedazos y no se pudo pegar más nada”, aseguró Pampita sobre su reciente separación de Roberto García Moritán, con quien aseguró no estar peleada. “Yo con mis ex parejas me llevo siempre bien”, afirmó.

“Supongo que yo no era su prioridad en ese momento”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain en otra parte de la entrevista con Susana Giménez. “Si estoy en una relación hay reglas claras y los dos tenemos que querer lo mismo”, dijo la modelo al tiempo de aclarar: “Yo quiero estar en un lugar donde soy lo más importante y donde no estoy en riesgo, y donde tenemos los mismos sueños”.

La modelo y conductora se casó con García Moritán hace 5 años y juntos son padres de una niña. Pampita aseguró “somos familia”, refiriéndose a su ahora expareja Roberto García Moritán, porque los une la pequeña Anita, de tres años.

Pampita sobre su nuevo amor: “Nos estamos conociendo”

“No ando buscando novio. No le pedí novio a la Virgen, como dice todo el mundo”, expresó Pampita entre risas en la entrevista con Susana Giménez.

Y también contó que con Martín Pepa “nos estamos conociendo”. Aunque Carolina Ardohain lo conoce desde hace mucho porque ambos son de la Pampa, pero “jamás nos miramos con otra intención”.

“Me invitó al Teatro Colón. Era una cita con sus hermanos que también los conozco a todos”, siguió revelando Pampita sobre su primera salida con Martín Pepo, quien luego la conquistó mandando varios arreglos florales, “mandó muchas flores, muchos días”.

“Llegó de repente y no voy a desaprovechar conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan”, señaló Pampita sin rodeos y además contó: “Nunca tuve una relación a distancia, así que, es algo desconocido para mí”.