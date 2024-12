Britney Spears aseguró que los paparazzi siempre han sido "increíblemente crueles" con ella.

Britney Spears reveló el día de su cumpleaños que ahora vive en México, donde trata de refugiarse de los acosos de los medios de comunicación.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Britney Spears se mostró muy dolida por el trato de parte de los fotógrafos faranduleros.

Lea más: Britney Spears anunció que se dedicará a la joyería

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason”, expresó Britney Spears.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Britney Spears asegura que nunca regresará a la industria musical

“Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo… la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me mudé a México”, reveló Britney Spears el día que cumplió 43 años.

Britney, ¡ahora, sí está soltera!

Pero no todo fueron quejas el día de su cumple, pues Britney Spears recibió como regalo una buena noticia, fue declarada oficialmente soltera en esa fecha tan especial para ella. ¡Sí! Tras terminar sus trámites de divorcio de Sam Asghari, hace ya siete meses, ahora es nuevamente soltera para la ley civil.