Justin Timberlake contó que padece la enfermedad de Lyme

Justin Timberlake contó a sus seguidores de las redes sociales que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, infección que se contrae por la picadura de una garrapata.

“Bueno, como estos dos años increíbles llegan a su fin y espero el futuro, quería escribir algo desde el corazón. No es una tarea fácil tratar de contextualizar el torbellino de la gira – pero, lo intentaré... Esta ha sido la experiencia más divertida, emocional, gratificante, físicamente exigente y, a veces, agotadora. He estado haciendo esto durante más de 30 años (lo que parece una locura decir) – y he dado todo lo que tengo a esto", comienza diciendo la emotiva carta publicada por Justinn Timberlake en su cuenta de Instagram.

“Como muchos de vosotros sabéis, soy una persona bastante reservada. Pero mientras estoy reflexionando sobre la gira y el festival, quiero contaros un poco sobre lo que me está pasando. Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme -—lo que no digo para que te sientas mal por mí –— pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de las escenas", continuó escribiendo Justin Timberlake al tiempo de destacar: “Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho, entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente”.

Justin Timberlake: “Me quedé en shock”

“Cuando me diagnosticaron por primera vez, me quedé en shock. Pero, al menos podía entender por qué estaría en el escenario y con una gran cantidad de dolor nervio o, simplemente sintiendo una loca fatiga o una enfermedad. Me enfrenté a una decisión personal. ¿Dejar de hacer giras? O, seguir y averiguarlo. Decidí que la alegría que actuar me trae superar con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber seguido adelante", expresó Justin Timberlake.

“Estaba reacio a hablar de esto porque siempre me educaron para guardarte algo como esto para ti. Pero estoy tratando de ser más transparente sobre mis luchas para que no sean malinterpretadas”, aseguró en otro párrafo Justin Timberlake en la red social de la camarita.