Horóscopo de hoy: día domingo 26 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ariana Grande, 29; Ryan Tedder, 43; Derek Jeter, 48; Chris O’Donnell, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea inteligente y evite el arrepentimiento. En caso de duda, no se arriesgue. La moderación es la clave para evitar situaciones comprometedoras. Sepa a lo que se enfrenta y acepte solo lo que es realista. La preparación marcará la diferencia cuando surjan situaciones competitivas. No comparta información que no quiera que otros conozcan. Expanda su mente, haga del crecimiento personal una prioridad y no deje nada al azar. Sus números son 4, 17, 23, 26, 32, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, amigable e ingenioso. Usted es reservado y un coleccionista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): atraerá la atención y obtendrá apoyo. Hable, comparta sus pensamientos y haga sugerencias que mejorarán su vida y lo alentarán a tomar medidas para alcanzar su objetivo. Se alienta el amor y el romance mejorará su vida. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la paz. Sea un buen oyente, pero no crea todo lo que escucha. Escuche su voz interior y busque señales de advertencia en inversiones o empresas conjuntas. Sea cauteloso y concéntrese en ahorrar en lugar de gastar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): establezca metas y estándares altos y no ceda. Use su inteligencia, intuición y persuasión para conseguir lo que quiere. Una actitud positiva le ayudará a unirse con personas que comparten su optimismo. Sea ingenioso, ofrezca sugerencias y controle el resultado. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche atentamente; alguien influirá en una situación para ganar su aprobación. Investigue y tenga cuidado de no transmitir información que pueda dejarlo en una posición incómoda. Reaccionar de manera exagerada le hará quedar mal y se arrepentirá. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si contacta a personas confiables, obtendrá el apoyo y la ayuda que necesita para marcar la diferencia. Su generosidad le dará la oportunidad que necesita para que otros hagan cosas por usted. La ganancia personal parece prometedora. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede querer un cambio, pero encontrará oposición. Planifique sus acciones en privado y no deje nada al azar. No ponga en peligro su reputación ni su posición, y busque solo lo que está seguro de que puede lograr. Sea modesto. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que las cosas pequeñas lo afecten. Mire todo lo que tiene y las personas que ama, y construya una vida segura y feliz. Confíe en su intuición para que lo guíe en una dirección extraordinaria. El romance mejorará su vida. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ignorar las responsabilidades no aliviará el estrés. Enfréntese a lo que está en su lista de tareas pendientes y encontrará una manera original de ocuparse de los negocios y obtener algunas recompensas. Prepárese para vender lo que ya no necesita ni usa. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuando participe en algo físicamente desafiante, la emoción que sienta impulsará su ego lo suficiente como para enfrentar lo que se le presente. Hable de sus intenciones con alguien a quien ama, luego decida su próximo paso. El romance está en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese su tiempo; si actúa con prisa cometerá un error. Al concentrarse en lo desconocido, descubrirá algo que puede ayudarlo a poner su vida en perspectiva. No viva el sueño de otra persona; siga el camino que lo llama. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje de procrastinar. Sea un líder, un emprendedor. Los sueños pueden hacerse realidad si está dispuesto a hacer que las cosas sucedan. Mire a su alrededor y cambie su vida, su espacio y su rutina para asegurarte de llegar al destino que elija. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga su parte, pero no permita que nadie se aproveche de usted ni de su bondad. No limite lo que puede hacer porque alguien lo haga sentir culpable o menos competente. Confíe y crea en usted mismo, y siga el camino que lo haga feliz. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.