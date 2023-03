Horóscopo de hoy: día miércoles 29 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Hilty, 42; Lucy Lawless, 55; Amy Sedaris, 62; Eric Idle, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el realismo jugará un papel en cómo se desarrolla su año. Observe las situaciones desde la distancia y cuando se requiera practicidad no permita que las emociones le roben el protagonismo. Utilice su conocimiento, experiencia e inteligencia para ser más astuto que cualquiera que intente alterar sus planes, ideología o flujo de efectivo. Sea usted mismo, no ponga excusas y siga adelante con programas orientados a lo que quiere. Su felicidad es su responsabilidad. Sus números son 8, 14, 22, 29, 30, 37, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es romántico, optimista y se mantiene a la moda. Es extrovertido y único.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocúpese de tareas que pueda hacer de forma independiente. Cuantas menos personas encuentre, más fácil se desarrollará su día. Un proyecto de mejoras para el hogar le dará algo para distraerse de una situación personal que no está listo para abordar. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): conéctese con alguien con quien no haya hablado últimamente y la información que reciba le ayudará a salir adelante. Una nueva apariencia levantará su autoestima y lo impulsará a compartir sus sentimientos. El romance está por las nubes. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una mente abierta alimentará su imaginación con emocionantes alternativas con respecto a su dirección en la vida. Revise viejas ideas y reelabore planes que aún lo emocionen. Un nuevo proyecto le dará la esperanza de un futuro mejor. Apéguese al presupuesto. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga su vida sencilla y sus emociones bajo control. Será fácil que una situación explote si usted o alguien más reacciona de forma exagerada o se vuelve demasiado exigente. Mantenga la guardia alta pero sus palabras para usted mismo. Elija la superación personal en lugar de cambiar a los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga lo suyo, siga a su corazón y no permita que nadie le arruine el día. Deje de preocuparse tanto por lo que piensan los demás y preste más atención a lo que quiere lograr. Trabaje solo; los resultados que obtenga serán espectaculares. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): gastar dinero mientras se siente emocional será decepcionante cuando llegue la cuenta. Puede tranquilizarse haciendo cambios y actualizaciones que no cuesten dinero. Considere incorporar a su agenda diaria una mejor rutina de ejercicios. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se preocupe por las cosas pequeñas. Trabajar en tonterías lo cansará antes de tener la oportunidad de enfrentar algo que valga la pena. Elija sabiamente sus batallas. Superará a cualquiera que intente engañarlo o interrumpir su vida. Use la inteligencia, no la ira, para alcanzar su objetivo. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): revise minuciosamente sus finanzas, contratos y asuntos médicos. Haga los ajustes que sean necesarios para mantener una mentalidad positiva. Un cambio de estilo de vida orientado a reducir sus gastos generales aliviará el estrés y le dará esperanza. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tiene el conocimiento y las respuestas que necesita para mejorar su vida. No dependa de aquellos que persiguen sus propios intereses e ignoran lo que usted necesita. Deje a un lado sus emociones y haga lo suyo. Un evento social llevará sus planes a otro nivel. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ordenar lo alienta a mudarse o a cambiar su vida. Ya sea que se vuelva minimalista o elija un estilo de vida diferente, el resultado le ayudará a poner las cosas en perspectiva y le permitirá distanciarse de las interferencias. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no pierda tiempo ni dinero en algo o alguien que no necesita en su vida. Sea transparente con sus intenciones y deje de preocuparse por quienes elijan el mismo camino. Una vez que encuentre la calma, descubrirá la felicidad y reconocerá quién es beneficioso. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siga adelante hasta que esté satisfecho con los resultados. La forma en que maneja su hogar o lugar de trabajo determinará su éxito. Si es demasiado complaciente un joven o alguien a quien cuida le causará estrés emocional. Establezca límites. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.