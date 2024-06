Horóscopo de hoy: día miércoles 05 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mike Fisher, 44; Mark Wahlberg, 53; Ron Livingston, 57; Jeff Garlin, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su corazón y su alma en descubrir hechos, aprender y marcar la diferencia. La forma en que reaccione ante lo que sucede a su alrededor preparará el escenario para el año. Respire hondo y proceda con luz, amor y sentido del humor. Permita que su intelecto marque el camino y su encanto gane los corazones de aquellos que pueden completar su vida. Se favorece la superación personal, el amor y la felicidad. Sus números son 4, 11, 23, 26, 31, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, reflexivo y curioso. Es enérgico y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a los asuntos de dinero, la salud física y mental y los cambios que le harán la vida más fácil. Esté atento a lo que hacen los demás y a cualquier cosa que pueda limitar su progreso. Haga un buen uso de su energía. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio mejorará su forma de pensar y lo impulsará en una dirección sensata. La determinación y sus ideas innovadoras le brindarán tranquilidad y un historial que lo enorgullecerá. Tómese un momento para reflexionar y reconocer sus talentos y perspectivas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acelere y no mire atrás. Es hora de evitar cualquier cosa que lo frene y dirigirse a la meta. Su entusiasmo y sus movimientos inteligentes sorprenderán a algunos y pondrán celosos a otros. Haga lo suyo y dese una palmadita en la espalda. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tendrá la combinación adecuada de creatividad y coraje para avanzar. Deje en un segundo plano cualquier nerviosismo que tenga y continúe con confianza. No sucumba a la ira si alguien se interpone en su camino. Elija ser más astuto en lugar de derrumbarse; se levantará y brillará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si se convierte en el centro de atención deslumbrará a la multitud. Las asociaciones prosperarán si aplica las lecciones de los errores del pasado. Mire el lado positivo y deje que la curiosidad se apodere de usted. Sus preguntas divertidas le brindarán las respuestas que necesita para avanzar con confianza y coraje. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no dude en abstenerse si algo le parece mal. Una oportunidad sólo es buena si lo beneficia directamente. Cuestione los motivos de los demás antes de contribuir a algo dudoso. Elija mantener segura su información personal y su vida libre de estrés. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique más tiempo y esfuerzo a su entorno, comodidad y conveniencia. Aprenda sobre la marcha y no tema hacer preguntas directas. Obtener los mejores resultados depende de la información que reciba. La oportunidad es evidente si es audaz y hace su debida diligencia. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): absténgase de seguir a otras personas; si quiere cambiar, diseñe su plan y conviértalo en realidad. Considere cómo cambiar las oportunidades para que funcionen a su favor con una sonrisa y un incentivo en su bolsillo. Dele a alguien un pequeño empujón amistoso. Se favorece la ganancia financiera. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): alguien con carisma captará su atención, pero antes de involucrarse, tenga en cuenta sus intenciones. El revuelo parece desequilibrado a favor de quién reparte la información. Un poco de investigación será de gran ayuda para protegerlo de dolores de cabeza o reveses financieros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche la oportunidad y descarte los contratiempos. No pierda tiempo ni energía en personas o situaciones que no lo favorecen. Sea firme, diga no cuando sea necesario y alivie el estrés. Depende de usted hacer su vida más fácil y asequible. Las buenas decisiones conducen a la tranquilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga un movimiento o cambie porque puede y quiere, no porque alguien lo esté coaccionando. Ponga su energía en el hogar, la familia y las oportunidades, y use el sentido común, la precisión y la dedicación para reunir lo necesario para aprovechar el momento y algo bueno se desarrollará. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca pautas y límites antes de que alguien se aproveche de su esfuerzo. Depende de usted implementar los cambios necesarios para hacer su vida más fácil. Escuche atentamente y considere la diferencia entre verdad y ficción. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.