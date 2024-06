Horóscopo de hoy: día domingo 09 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Natalie Portman, 43; Johnny Depp, 61; Aaron Sorkin, 63; Michael J. Fox, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: expanda su mente, intereses y expectativas. La forma en que se relacione con los demás y lo que aprenda definirá su viaje para el próximo año. Observe las posibilidades, pero reconozca que puede ser que esté poniendo todos los huevos en una sola canasta o extendiéndose un poco de más. Aproveche las oportunidades que le interesen y espere lo mejor. Tantee el terreno y sus niveles de energía, y siga a su corazón. Sus números son 3, 12, 18, 29, 31, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es conversador, divertido y colaborador. Es atractivo y cambiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta sus ideas con alguien que pueda ofrecerle sugerencias positivas y advertencias. El sentido común será necesario para evitar pérdidas financieras. Concéntrese en la superación personal, en mantenerse en forma y en dar lo mejor de sí. Un cambio interno resultará mejor de lo que anticipa. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede acelerar, pero primero debe poner todo en su lugar. La exactitud, el detalle y la precisión influirán en el resultado y determinarán su éxito. Un cambio inesperado lo mantendrá alerta pero también lo motivará a perfeccionar cualquier cosa que quiera lograr. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lo que aprenda activará su imaginación y le dará una razón para barajar posibilidades. No deje que se instale la negatividad ni que nadie lo desanime. Rodéese de un sistema de apoyo ansioso por verlo prosperar. Genere impulso y vea adónde lo conduce. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un momento para pensar antes de reaccionar. Los actos impulsivos pueden provocar pérdidas económicas o emocionales. Despeje su mente y dedique energía a crear oportunidades. Sea audaz y adopte un enfoque único para utilizar sus habilidades y proteger su posición y reputación. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reconsidere sus objetivos y establezca nuevas metas. Actualice sus habilidades o encuentre una fuente adicional de ingresos o placer que haga la vida emocionante y significativa. La oportunidad de obtener ganancias financieras o de mejorar su posición aliviará el estrés y lo inspirará a hacer más. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome la iniciativa y participe en un evento o conferencia que mejore sus conocimientos y amplíe sus conexiones. Tenga cuidado de no exagerar ni hacer promesas que puedan limitarlo. Su objetivo es promover sus intereses, no ser el seguidor de alguien más. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viva, aprenda y adopte cambios que hagan su vida más sencilla y su actitud más feliz. Inicie conversaciones con alguien en quien confíe para que le brinde información detallada y le haga sugerencias que pueda implementar. Un cambio en su estilo de vida que incluya a un amigo o a una relación amorosa parece prometedor. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estará ansioso por salir corriendo pero lo que necesita es reflexionar. Considere sus opciones y hacia dónde conduce cada una. No permita que la presión lo empuje a tomar una decisión prematura. Siéntase libre de probar algo diferente. La clave del éxito es dar todo lo que tiene y más. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no haga promesas que no pueda cumplir ni compre algo que no pueda permitirse. Las acciones impulsivas se volverán en su contra y molestarán a alguien cercano. Piénselo dos veces antes de aceptar y obtenga el visto bueno de cualquier persona a la que afecten sus acciones. Elija el amor sobre la discordia. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): viajar, cambiar de escenario o hacer algo diferente generará impulso y confianza y ofrecerá una visión de nuevas posibilidades. No espere que todos aprueben lo que hace; recuerde que depende de usted asumir la responsabilidad de su felicidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): quédese cerca de casa y de sus seres queridos. No cargue con gastos adicionales ni proyectos que le pesen emocional o económicamente. Libere un espacio para algo que le ayude a relajarse o que mejore algo que le gusta hacer. Se favorecen el amor y el romance, junto con las mejoras físicas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): controle lo que sucede a su alrededor. Haga su mejor esfuerzo para evitar ser arrastrado al drama de alguien más. Sea un buen oyente, pero evite involucrarse u ofrecerse a resolver los problemas de otra persona. Dedique tiempo a reponer su energía y a hacer algo que le levante el ánimo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.