Horóscopo de hoy: día lunes 10 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kate Upton, 32; Leelee Sobieski, 41; Shane West, 46; DJ Qualls, 46.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si mira el lado positivo aprenderá algo sobre sí mismo y sobre aquellos con quienes se encuentre. Una actitud positiva evitará discusiones innecesarias y lo mantendrá proactivo para lograr avances y conexiones. No permita que lo que otros elijan lo afecte negativamente ni le impida alcanzar sus objetivos. La disciplina, la concentración y poner su energía donde genera el mayor rendimiento darán sus frutos. Elija sus batallas. Sus números son 3, 14, 21, 24, 35, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, entretenido y compasivo. Es proactivo y versátil.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): emprenda una aventura emocionante; la actividad física o marcar la diferencia le ofrecerá satisfacción y lo pondrá en primer plano cuando intente causar una buena impresión. Un cambio en la forma de administrar su dinero lo conducirá a la libertad financiera. El gasto disciplinado dará sus frutos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado en quién confía. Alguien intentará aventajarlo o presionarlo para que haga algo que no es lo mejor para usted. Tenga cuidado con los estafadores. Cuestione todo y a todos los que intentan separarlo de su dinero. Mantenga en privado su dinero, contraseñas e información personal. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a su entorno y realice cambios para fomentar un estilo de vida manejable. Los retoques para aumentar la productividad y mejorar cómo se siente acerca de su vida y marcarán la diferencia en la forma en que afronta su día. Aproveche una oportunidad para ampliar sus intereses, amistades o habilidades. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): puede ser necesario un cambio para avanzar profesionalmente. Mantenerse al día con la tecnología o adoptar nuevos métodos le ayudará a evitar quedarse atrás. Inicie lo que desea en lugar de esperar a que alguien más intervenga y se haga cargo. Evite situaciones que puedan causar tristeza o contratiempos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en actos que ofrezcan nuevas posibilidades. Obtenga toda la información, pero no se comprometa con el sueño de otra persona. Al ponerse a sí mismo en primer lugar, descubrirá un camino que lo llevará a su buena suerte en lugar de allanar el camino para que otra persona se beneficie. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede desear un cambio, pero primero pregunte, investigue y determine los pros y los contras. Una oferta no estará a la altura de sus expectativas, dejándolo vulnerable. No se deje atrapar por la desgracia ajena. Ofrezca su punto de vista, pero no se haga cargo de algo que no es su responsabilidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una mente abierta le ayudará a superar el miedo y lo alentará a lograr un cambio positivo. La participación incrementará su conocimiento y le ofrecerá información sobre algo que puede enriquecer su vida. Se favorece viajar, aprender y ampliar sus intereses. Haga del aprendizaje una prioridad. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): use el sentido común. No permita que el impulso le cueste emocional ni financieramente. Aléjese de las tácticas de presión y discusiones. No se puede poner precio a la tranquilidad. Proceda con precaución y no tenga miedo de alejarse. Protéjase de percances físicos y financieros. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): analice el panorama general, pero no se sienta obligado a aceptar ni a unirse a algo que no lo atraiga o no se ajuste a su presupuesto. Una asociación generará dificultades debido a diferencias de creencias, a la falta de equidad y a la distribución de los fondos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): canalice su energía hacia algo que tenga significado y propósito. Dejar atrás sus logros lo tranquilizará y marcará la diferencia en lo que pueda ahorrar. Absténgase de hacer lo que otros quieren que haga; cuide sus intereses y siga sus instintos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): explore las posibilidades en casa y amplíe sus proyectos. Los cambios que realice, cómo use su espacio o cómo abra puertas a nuevas actividades y amistades mejorarán su disposición y lo animarán a aceptar mejoras físicas y mentales. El romance está en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la oportunidad de hacer un cambio llamará su atención, pero antes de actuar, considere la inversión de tiempo y costo. No asuma nada que altere su vida ni le haga perder de vista sus responsabilidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.