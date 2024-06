Horóscopo de hoy: día miércoles 26 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ariana Grande, 31; Ryan Tedder, 45; Derek Jeter, 50; Chris O’Donnell, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aprenda sobre la marcha y desarrollará ideas innovadoras que crecerán hasta convertirse en matices saludables que lo animarán a ser la mejor versión de sí mismo. Haga que este sea un año de crecimiento personal, encontrando su felicidad y haciendo realidad sus sueños. Su felicidad es su responsabilidad y el cambio está en el horizonte si mejora su juego y participa en la vida y el amor. Sus números son 7, 12, 18, 27, 30, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cariñoso, objetivo e innovador. Es persistente y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el ambiente se caldeará a medida que se intensifican las conversaciones. Sepa en qué se está metiendo antes de bromear con alguien a quien ama. Si impone su voluntad a los demás corre el riesgo de perder. Antes de participar en la batalla considere las consecuencias. El compromiso será su mejor camino a seguir. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): encuentre el grupo que lo haga sentir vivo y lo ayude a completar su misión. Una conexión emocional le ofrecerá una idea del mejor camino a seguir; sin embargo, tenga cuidado si alguien quiere que done o compre algo que no puede pagar o que no necesita. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a lo básico y tómese un momento para digerir lo que se dice o hace antes de reaccionar. Dirija su energía a ayudar a una causa o a alguien a quien ama, pero solo prometa lo que sabe que puede cumplir. Alguien se volverá rápidamente en su contra si lo decepciona. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome un desvío y descubra algo emocionante. Visite a un agente de viajes, establezca una nueva meta o comience una aventura que amplíe su perspectiva y capte su atención. Está experimentando un crecimiento mental acelerado, así que deje que su curiosidad lo lleve más allá de soñar despierto. Agite las cosas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): busque organizaciones, personas e información que puedan ayudarle a crear una oportunidad para iniciar un proyecto, abordar una inquietud o cambiar su estilo de vida para ajustarlo a su presupuesto. No dé nada por sentado. Supervise cada detalle e intente hacer gran parte del trabajo usted mismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio de opinión, dirección o ubicación despertará su imaginación y lo alentará a arriesgarse si eso lo acerca a sus objetivos. Tiene mucho que ofrecer y las conversaciones que inicie con expertos le ayudarán a decidir sobre las posibilidades. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore sus opciones, vea qué o quién está a su disposición y dispuesto a colaborar y ayudar. Debe rodearse de energía positiva si no quiere desanimarse. Una actitud positiva abrirá puertas y una influencia negativa las cerrará. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga adelante hasta estar satisfecho con los resultados. Use su inteligencia y magia para inspirar a otros a reconocer su valor. Hay un cambio a su alcance, y con el equipo de personas adecuado y planes excelentes tendrá éxito. El beneficio personal y el romance están en las estrellas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si no es claro habrá confusión. No exagere ni permita que nadie malinterprete lo que intenta transmitir. Tiene una ventana de oportunidad y es fundamental que aproveche cada momento para construir una base sólida para sus sueños, esperanzas y deseos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): trace la línea entre el trabajo y el placer. Ponga su corazón en todo lo que haga y animará a otros a dar tanto como usted. Una sociedad puede mejorar su vida amorosa y su cuenta bancaria. Un cambio de ubicación, de planes o de estilo de vida será beneficioso. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): puede presionar con fuerza, pero si no tiene todo en su lugar, usar la fuerza no ayudará. Tómese su tiempo y descubra cómo utilizar sus habilidades antes de destacar sus objetivos. Una oportunidad solo es útil si tiene los medios para aprovecharla. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): esté atento a lo que sucede en casa. Observe, pregunte y haga todo lo posible para rectificar cualquier situación turbulenta que requiera control de daños. Vale la pena hacer un esfuerzo adicional para evitar gastos no deseados. Mantenga la paz y modifique todo lo que sea necesario para satisfacer a sus seres queridos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.