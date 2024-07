Horóscopo de hoy: día viernes 05 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Rapinoe, 39; Dave Haywood, 42; Edie Falco, 61; Huey Lewis, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: use sabiamente sus cualidades. Confíe y crea en su capacidad de agregar un atractivo singular a cualquier cosa que elija realizar. El trabajo duro y la disciplina lo catapultarán hacia adelante y le abrirán puertas a nuevas y emocionantes oportunidades. Puede ser que no lo atraiga el cambio, pero arriésguese y descubrirá que lo espera un mundo maravilloso. No permita que el arrepentimiento se apodere de usted por temer al cambio. Sus números son 6, 14, 22, 24, 30, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, cariñoso y generoso. Es servicial y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si quiere algo, dígalo. Enfréntese a cualquiera que utilice tácticas de manipulación para empujarlo en una dirección que no se adapta a sus necesidades. Camine solo si eso le ayuda a llegar a un lugar que ofrezca tranquilidad, comodidad y oportunidades de seguir a su corazón y sus sueños. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un plan con mucha energía e impulso para alcanzar sus objetivos fomentará resultados prósperos. Piense más en dónde y cómo vive, y tome atajos para dejar espacio para las actividades a las que aspira. No permita que las influencias externas ahoguen sus planes. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense en grande, pero antes de comenzar su desafío, simplifique, defina y haga un presupuesto que se ajuste a su estilo de vida. No permita que los cambios que hagan otros interrumpan sus planes. Un encuentro insólito le ofrecerá alternativas que lo animará a ampliar su conciencia y reestructurar sus planes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): modere sus emociones y canalice su energía hacia algo que le importe. Tome la iniciativa y actúe. Una exhibición alegre pero decidida traerá oportunidades y cambios, inyectando esperanza y satisfacción en su vida. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase firme y utilice un lenguaje colorido que le ayude a vender sus ideas a quienes necesita sumar para entrar en una nueva fase de su vida. Escuche los comentarios que reciba, haga concesiones cuando sea necesario y ganará terreno. Un cambio llegará más rápido de lo esperado. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): rodéese de personas con las que pueda contar como respaldo. Un cambio de planes le impulsará a actuar rápidamente. Suba al podio y haga oír su voz. La respuesta que reciba le ayudará a alcanzar sus objetivos. Se favorecen el amor y el romance, junto con las mejoras físicas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): utilice su dominio del lenguaje para persuadir a cualquiera que esté indeciso. Espere oposición y prepárese para ella, y sorteará los altibajos para salirse con la suya. La oportunidad toca a su puerta; evite que se escape debido a un comportamiento pasivo de su parte. Deje en claro sus objetivos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evalúe su situación y reconozca quién está con usted antes de hacer un movimiento. Tener una imagen clara y educarse para contrarrestar cualquier negatividad que enfrente le ayudará a lograr los cambios necesarios para mejorar su bienestar financiero y emocional. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la confusión conducirá al caos. Obtenga información clara y establezca un plan sólido. La oportunidad es evidente, pero su sincronización y precisión requerirán ajustes si desea aprovechar una situación que puede mejorar su vida financiera, emocional y físicamente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga la mente abierta, participe y tome lo que quiera. Posiciónese para el éxito y la felicidad con una actitud positiva, una comprensión astuta de las posibilidades y la fuerza de voluntad necesaria para dirigirse a sí mismo para alcanzar sus objetivos. Socializar y coquetear promoverá el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): esté preparado para cambiar de dirección o de plan para aprovechar una oportunidad. Una situación doméstica favorable le dará libertad de acción y comodidad, sabiendo que puede cambiar su vida positivamente. Negocie en su beneficio y se saldrá con la suya. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga preguntas y obtenga toda la información antes de actuar. Mantener simples las situaciones le ayudará a evitar circunstancias que puedan resultar contraproducentes o costarle emocional, física o financieramente. Se necesitarán disciplina e ingenio para mantener su status quo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.