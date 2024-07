Horóscopo de hoy: día miércoles 10 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Simpson, 44; Adrian Grenier, 48; Sofia Vergara, 52; Arlo Guthrie, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año mantenga abiertas sus opciones, pero no asuma más de lo que puede manejar. Su reputación depende de la calidad más que de la cantidad. La precisión, el detalle y la innovación le brindarán la recompensa y el reconocimiento que desea y merece. Dedique más tiempo a vivir dentro de sus posibilidades y a estructurar rutinas en función de sus capacidades. Destaque sus cualidades y descubrirá oportunidades que fomenten la prosperidad y un mejor estilo de vida. Sus números son 7, 12, 24, 29, 34, 38, 47

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sistemático, proactivo y reservado. Es sensible y reactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): debe hacer un ajuste fino para lograr sus objetivos. No deje nada sin decir ni librado al azar. No se ponga físicamente en peligro ni haga promesas que le resulten difíciles de cumplir. Concéntrese en ampliar sus habilidades y propósitos para cumplir con las demandas y obligaciones. Busque alternativas, remedios y estilos de vida saludables. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no dude en decir que no. Alguien se aprovechará de usted si es demasiado complaciente. Repase sus compromisos y concéntrese en lo que quiere lograr hasta estar satisfecho con los resultados. Asuma la responsabilidad de sus acciones y cumpla lo que promete. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a la verdad y mantenga su vida libre y sin dramas. Diga la verdad y ocúpese de las responsabilidades domésticas para evitar situaciones que lo dejen en una posición precaria. Mantenga la paz al tratar con sus seres queridos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): redirija su energía para satisfacer las demandas. Tanto en el trabajo como en el ocio, obtendrá altos rendimientos si lo da todo. No se reprima; la espontaneidad conducirá a un cambio positivo. Una oferta inusual tendrá más sustancia de la que espera. Haga preguntas directas y tome decisiones. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asuma la responsabilidad de su felicidad. Recuerde lo que es importante para usted y el camino que lo ayudará a hacer realidad sus sueños. Regístrese para algo que le llene la cabeza de ideas y le presente personas que puedan iluminar las posibilidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tomar el control, prestar atención a los detalles y vivir dentro de sus posibilidades le dará un buen ejemplo y contribuirá a obtener el apoyo y el respeto de quienes pueden ayudarle a salir adelante y alcanzar la seguridad financiera. Fomentar una asociación inusual dará sus frutos. Un cambio de estilo de vida mejorará su perfil. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): amplíe sus horizontes. La investigación, las actividades educativas, los viajes y pasar tiempo con personas de diferentes orígenes cambiarán su perspectiva y su curso de acción. Utilice la información para desarrollar un plan de juego que pueda considerar propio en lugar de utilizar el prototipo de otra persona. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio será revolucionario. No se quede al margen cuando debería participar en actividades que le permitan brillar, pavonearse y establecer conexiones valiosas. No sea tímido; embárquese en una nueva aventura y descubra adónde lo lleva. Se favorecen la superación personal, los viajes y el romance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense por sí mismo. Si deja que alguien decida por usted o que dicte lo que puede hacer perderá una oportunidad. Una asociación emocional se quedará corta si es usted quien siempre hace concesiones. Aprenda, exprese sus pensamientos y asuma la responsabilidad de su felicidad. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cambiar su forma de vivir le ayudará a reorientar su manera de hacer las cosas o lo animará a tomar una nueva dirección. Ponga su energía en establecer un curso que lo entusiasme y lo capacite para adaptar sus habilidades para manifestarlas de manera fructífera y ofrecer resultados satisfactorios. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se mueva prematuramente. Observe los hechos, pruebe la lógica y considere cómo hacer que sus planes sean infalibles antes de comprometerse. Las asociaciones requerirán paciencia, comunicación y confianza si quiere tener éxito. La incertidumbre es una señal de alerta. En caso de duda, dé un paso atrás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cíñase a lo que es factible. No permita que nadie lo convenza de algo que no puede permitirse o no puede manejar solo. Concéntrese en el crecimiento personal, la salud y las asociaciones basadas en la equidad y la confianza. Rodéese de gente que lo apoye; si alguien pide demasiado, niéguese. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.