Horóscopo de hoy: día viernes 09 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adelaide Kane, 34; Anna Kendrick, 39; Gillian Anderson, 56; Hoda Kotb, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: participe, marque la diferencia y utilice sus dones, cualidades y conexiones para avanzar en sus propósitos. Hable con pasión, deje que su personalidad brille y ya no se preocupe por lo que dicen o hacen los demás. Manténgase erguido, exude confianza y estírese para cumplir con las demandas y obligaciones. Cree recuerdos, desarrolle alianzas y construya una base sólida. 2024 es el año para progresar, diversificarse y crecer. Apunte a las estrellas. Sus números son 5, 17, 22, 24, 31, 36, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, complaciente y extrovertido. Es directo y cambiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ampliar su investigación, y sus planes e intereses a largo plazo lo llevará a territorio desconocido y a nuevos comienzos sin techo. Las actividades que realice y las personas que conozca le ofrecerán información sobre posibilidades interesantes. No se limite; el crecimiento puede conducir a la inspiración. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con los gestos amistosos de alguien más. Cuestione a todo y a todos, y elija hacer lo que satisfaga sus necesidades. Cíñase a lo que sabe y cambie sólo lo que sea necesario. Utilice su conocimiento y sea reservado con respecto a su próximo paso. Mantenga la calma, elija sabiamente sus palabras y siga adelante. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): establezca lo que quiere antes de actuar. El conocimiento es una herramienta poderosa cuando se trata de influencias externas. Comprenda qué es posible, quién está involucrado y la contribución que desea hacer. Conozca la huella que sus acciones dejarán en su estilo de vida. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tiene más tiempo del que otros le hacen creer. Haga preguntas directas y no se comprometa a nada que cause incertidumbre. Confíe en su intuición y realice cambios que incrementen las ganancias y el avance. Establezca un presupuesto estricto y no ceda, a pesar de las tentaciones. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una actitud positiva hará maravillas a la hora de convencer a otros para que arrimen el hombro y ayuden. Evite perder el sueño por lo que no puede cambiar y dirija su atención y energía a lo que si puede hacer; marcará la diferencia y demostrará que puede lograr mucho más. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las dudas indican que no está listo para cambiar. No permita que personas externas influyan en sus decisiones ni interfieran con sus planes. Cíñase a un período de tiempo que funcione para usted y use su encanto e inteligencia para navegar a través de situaciones inestables. Concéntrese en el crecimiento personal. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): viva y aprenda. La experiencia es el mejor maestro. Involucrarse en algo que le apasiona cambiará su vida y lo conectará con personas fascinantes y formas emocionantes de utilizar sus habilidades. Los viajes y la comunicación ofrecerán esperanza para nuevos comienzos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga planes con personas que saquen lo mejor de usted. Compartir pensamientos, intenciones e información privilegiada lo llevará a una aventura diferente que fomente la estabilización a largo plazo y menos estrés. Adopte cambios que promuevan una actitud positiva. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): guarde sus pensamientos. Revelar prematuramente cómo se siente o qué hará a continuación jugará en su contra. La sincronización lo es todo, y para aprovechar una oportunidad, debe aprender a ejecutar su voluntad cuando sea más efectiva. Proteja su reputación. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que su energía emocional lo lleve en una dirección adversa. Concéntrese en ampliar su conciencia o en canalizar su energía en actividades que lo estimulen mental y físicamente o que lo ayuden a encontrar una aplicación diferente para sus habilidades que promueva mayores ingresos y menos estrés. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): adapte su espacio vital a sus necesidades y presupuesto. Reduzca sus gastos generales o venda artículos que ya no usa o no desea. Analice y negocie contratos, hipotecas y alquileres, y busque alternativas que repercutan en sus gastos diarios. Deje de vacilar; inicie el cambio. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca estándares y límites y no permita que nadie interfiera con sus planes. La tentación le costará si le falta disciplina. Tenga cuidado en qué gasta su dinero y con el estilo de vida que elige vivir. Diga no al cambio, a menos que simplifique su vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.