Horóscopo de hoy: día martes 27 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kayla Ewell, 39; Aaron Paul, 45; Sarah Chalke, 48; Chandra Wilson, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: simplifique y elimine lo que no necesita. Adapte su presupuesto a su estilo de vida y aproveche ofertas institucionales o gubernamentales que puedan mejorar sus condiciones de vida o de trabajo. No espere a que las cosas se presenten en su camino; colme su vida de nuevas posibilidades y oportunidades y aléjese de aquellos que causan discordia y confusión. El cambio viene con la elección y la acción a su favor. Confíe en sus instintos y haga que las cosas sucedan. Sus números son 4, 17, 22, 27, 32, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, inteligente y complejo. Es servicial y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga preguntas, viaje, visite sitios interesantes y descubra lo que sucede en su vecindario. Ser curioso le brindará oportunidades inesperadas y la posibilidad de desarrollar sus habilidades para utilizarlas de maneras nuevas y emocionantes. Explore las posibilidades y convierta sus talentos en algo sostenible. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): explore lo que siente acerca de las personas que lo rodean y las relaciones que está construyendo. Asista a eventos que le interesen, observe con quién se encuentra y aprenda de la experiencia. Canalice su energía hacia el crecimiento, el aprendizaje y el descubrimiento de aquello que lo hace feliz. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): gastar demasiado para impresionar a alguien más no estará a la altura de sus expectativas. Si quiere llamar la atención utilice su ingenio e inteligencia. No permita que las emociones interfieran con las decisiones que tome. Sea fiel a sí mismo y respete su presupuesto. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ¿puede guardar un secreto? Los chismes pueden parecerle interesantes, pero transmitir información puede dañar la reputación de otra persona y la suya propia. Invierta más tiempo en desarrollar sus habilidades y en buscar el crecimiento y la superación personales; los resultados harán que otros sientan envidia. Elija cómo desea que procedan los demás antes de compartir información. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): para marcar la diferencia extienda su mano y una fuerzas con personas de ideas afines. Deje de quejarse o criticar y comience a hacer algo que resulte en un cambio positivo. Sea parte de la solución, no del problema en su hogar, trabajo o comunidad. Hable desde el corazón y proteja su reputación. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): déjese un margen de maniobra; la superación personal no tiene por qué costarle. Busque en Internet información que pueda ayudarle a salir adelante, o revise su portafolio o currículum para enfatizar más lo que puede ofrecer. No se quede corto; haga que otros tomen conciencia de sus habilidades y aptitudes. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase abierto a sugerencias, pero investigue a fondo lo que quiera hacer, especialmente si tiene que ver con su salud o sus finanzas. Si cree todo lo que oye, alguien lo engañará. Las fuentes confiables y la verificación de hechos resultarán valiosas. Llegue hasta el final y respete las reglas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste más atención a las reacciones de los demás. No sienta que tiene que participar en algo que no le parece correcto. Mantenga su dinero y posesiones seguras y resérvese su información personal. Concéntrese en la creatividad y en utilizar sus habilidades de forma extraordinaria y como quien no quiere la cosa. Confíe en sus instintos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disminuya la velocidad; solo tome decisiones rápidas o regístrese para algo si sabe lo que está obteniendo. Es posible que desee un cambio, pero un paso en falso podría provocarle ansiedad y vulnerabilidad. Preste atención a lo que tiene para ofrecer, cómo se siente y lo que quiere. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): realice cambios positivos en su dieta y estilo de vida para contrarrestar la mala salud y el estrés. Se fomenta la disciplina y la rutina, además de dejar de lado las conexiones tóxicas y los pasatiempos que conducen a la tentación y a los malos hábitos. Se favorecen los cambios en su vida orientados a verse y sentirse mejor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el nombre del juego es participación. No se relaje ni deje pasar oportunidades cuando debería estar aprovechando sus muchas opciones. El movimiento, la investigación y la participación de personas cercanas le ayudarán a mantener el estilo de vida que elija. Haga lo que sea mejor para usted. No deje que sus emociones lo desvíen. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reconsidere su situación actual y quién influye en su vida. Plantéese la posibilidad de prestar menos atención a lo que hacen los demás y más a lo que le ayuda a establecer y mantener un estilo de vida que conduce a la felicidad, la longevidad y la paz mental. No ceda a la tentación. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.