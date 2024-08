Horóscopo de hoy: día viernes 30 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Andy Roddick, 42; Lisa Ling, 51; Cameron Diaz, 52; Michael Chiklis, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea fiel a sí mismo y respete un presupuesto. Tenga fe en lo que puede lograr si se concentra en sus metas. No permita que otros le hagan perder el tiempo obligándolo a comprometerse con algo que enriquecerá sus vidas más que la suya. Defiéndase y no se sienta culpable por perseguir sus sueños. Es su vida, así que escriba el guión y desempeñe el papel principal. Sus números son 7, 15, 21, 26, 29, 34, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es estimulante, consciente y reflexivo. Es franco y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): compre algo que le genere dinero, no que se lo quite. Aprenda algo nuevo, exprese lo que quiere lograr y socialice con personas que ya van en la dirección que usted desea tomar. Abrace la vida, el amor y la aventura y conviértase en parte de algo que le importa. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque a alguien que lo motive o actividades que lo rejuvenezcan. Atienda los asuntos domésticos o emocionales que requieran cuidados, una revisión o un alejamiento de su situación actual. No discuta sobre lo que es imposible. Evalúe las situaciones y haga lo necesario para alcanzar la paz y la felicidad. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): pruebe algo nuevo; un desafío lo entusiasmará y un cambio de escenario le indicará una nueva dirección. Asista a eventos sociales o contacte a alguien que quiera conocer mejor. Se favorece el amor, la superación personal y el crecimiento, pero primero debe iniciar el proceso. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): déjese guiar por su intuición. En caso de duda, espere hasta sentirse seguro de que está haciendo lo mejor para usted. No permita que las exageraciones ni la gente lo presionen para hacer algo que lo estrese y le cause ansiedad. Una salida creativa le brindará tranquilidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un enfoque innovador para aprender, explorar y cambiar su estilo de vida despertará su imaginación y lo alentará a probar algo nuevo y emocionante. Las personas que conozca y la información que recopile le ayudarán a transformar lo que ya tiene a su favor en algo próspero e impresionante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio le dará esperanzas renovadas y lo motivará a iniciar sus planes. Participe en algo que le guste hacer y descubrirá cómo ganar dinero extra. Crea en sí mismo y no permita que nadie lo desanime de perseguir sus sueños. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): canalice su energía hacia algo que le ayude a transformar lo que no le gusta o no disfruta en algo que le brinde entusiasmo. Un cambio que surge del corazón lo impulsará a ser innovador y a usar su imaginación para superar a cualquiera que se interponga entre usted y sus deseos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice sus opciones de principio a fin y obtenga una imagen más amplia de las posibilidades. Un cambio puede resultar atractivo, pero su razonamiento debe ser válido para perseguir algo que no puede permitirse. Investigue y trace un plan a largo plazo que se adapte a su presupuesto. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mejore su juego, luzca lo mejor posible y presente lo que puede aportar. Una apertura potenciará su imaginación y le dará el carisma necesario para superar a cualquiera que cuestione su validez. No escatime a la hora de presentarse o demostrar su valía. El romance está en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede pensar que sabe lo que quiere, pero es mejor que lo deje pasar hasta que analice la logística y los costos involucrados. Concéntrese en reducir el estrés y apegarse a las personas y pasatiempos con los que puede contar para velar por sus intereses. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga a su corazón y establezca expectativas que lo motiven a participar en actividades conducentes a alcanzar sus sueños. Participe activamente en lo que sucede, no deje nada al azar y no dude en cambiar de opinión si es necesario. Controle el resultado; sea un sobreviviente, no una víctima. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que la ira se apodere de usted cuando el éxito es la mejor venganza. Mantenga su vida simple, sus gastos dentro de lo razonable y su mentalidad centrada en lo que le brinda la ventaja que necesita para alcanzar sus objetivos. La disciplina y el trabajo duro son necesarios; no le dé a nadie más poder sobre el resultado. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.