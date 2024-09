Horóscopo de hoy: día martes 03 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rita Volk, 34; Shaun White, 38; Omi, 38; Garrett Hedlund, 40.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no dé nada por sentado. Haga su tarea, establezca límites y respételos. No diga: haga; siga adelante y complete sus planes para evitar que lo malinterpreten o lo ignoren. Haga que este sea el año de la transformación, no de las insinuaciones. Salga de su zona de confort y comprométase a hacer lo que dice. Revise su calendario para proyectar el resultado que desea lograr. Sus números son 8, 11, 15, 23, 31, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, servicial y ambicioso. Es cambiante y oportuno.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dele una mirada más atenta a una situación antes de actuar. Es importante saber a qué y a quién se enfrenta y dirigir su energía de forma adecuada. Un concepto erróneo le dará una idea falsa de lo que es posible. Tenga en cuenta el tiempo que lleva, junto con los costos emocionales y financieros. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): adáptese a los cambios que lo rodean. Cuanto menor sea el alboroto, más fácil será satisfacer su alma y poner su corazón en algo que le importe. Lo que marca la diferencia es cómo percibe y responde a las situaciones. Las acciones son la prueba de que usted cumple. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aléjese de lo que no puede cambiar y concéntrese en mejorar su vida. La adaptación de sus habilidades y cualidades para combinarlas perfectamente con las nuevas tendencias le abrirá puertas. Asegúrese de que todo lo que promete sea capaz de evitar las críticas. Regístrese para aprender algo nuevo o ampliar sus calificaciones. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): establezca qué es lo que más le gusta hacer y encuentre la manera de convertirlo en ingresos adicionales. Ponga su casa en orden y se sentirá en paz. Ponga fin a los asuntos de dinero vendiendo artículos que ya no usa. Tiene más recursos de los que cree. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elimine la incertidumbre de cualquier situación haciendo preguntas directas y dando respuestas también directas. Los hechos son la manera de reformar, reemplazar y revitalizar con honestidad su camino y la oportunidad de marcar una diferencia positiva. El crecimiento personal le ayudará a transformar su vida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): controle lo que hacen y dicen los demás. Es mejor evitar rápidamente un problema que afecte su posición o reputación en el trabajo o en su comunidad. Controle sus emociones y diga la verdad; anulará a cualquiera que intente hacerlo quedar mal. No permita que la incertidumbre interfiera con la autenticidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una mente abierta y un corazón compasivo lo ayudarán a superar cualquier cosa que encuentre. Utilice el sentido común y comparta sus ideas con personas en las que confía para que le den una opinión honesta. Deje de preocuparse por sus índices de aprobación y comience a intentar complacerse a sí mismo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mientras siga cambiando de opinión, es mejor no hacer ningún movimiento. Concéntrese en hacer las cosas antes de aventurarse por un nuevo camino. Eche un vistazo a una actividad o evento que capte su atención. Qué y con quién se encuentre ofrecerá consideraciones válidas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reconsidere sus planes y elimine cualquier acción impulsada por los deseos de otras personas. Es usted quien debe estar contento con su camino a seguir. Elija aquello que le haga sentir satisfecho consigo mismo, su estilo de vida y la compañía que tiene. La superación personal está a su alcance. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome el tren que conduce a las ganancias financieras, un mejor estilo de vida y una actitud más saludable. No abuse de sí mismo para divertir a los demás o para encajar con la gente equivocada. Rodéese de positivismo y de un plan que le garantice hacer y lograr el mejor resultado posible. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más tiempo a buscar cómo verse y sentirse mejor. Ya sea que implemente una rutina diaria activa y saludable, se tome más tiempo para relajarse o recuperarse, o se concentre en algo que le brinde alegría, fomentará una mayor claridad y un camino a seguir. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio le ayudará a evitar un encontronazo con alguien más. Si la ira se apodera de la situación, es probable que las cosas se salgan de proporción y que no se consigan mejoras. Use su imaginación, sea innovador y haga lo mejor que pueda para llevarse bien con los demás u ofrézcales la libertad que desea a cambio. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.