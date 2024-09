Horóscopo de hoy: día viernes 13 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lili Reinhart, 28; Ben Savage, 44; Jean Smart, 73; Jacqueline Bisset, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año ponga su corazón y su alma en aquello que lo hace feliz y prosperará. Socialice, únase y participe en eventos y actividades que lo conecten con personas fascinantes. Amplíe sus intereses, mente y metas, y realice cambios en su vida que lo preparen para el éxito. No se rinda; manifieste lo que desea y realice sus sueños. Confíe en sí mismo y siga adelante con confianza. Sus números son 6, 17, 21, 29, 33, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, minucioso y enérgico. Es intenso y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea imaginativo, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Conozca los hechos y no compre algo que carezca de sustancia. Quizás desee un cambio, pero antes de actuar cerciórese de que sea beneficioso. Aprenda de la experiencia y no se conforme con menos de lo que desea. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): utilice sus talentos, habilidades y experiencia para acceder a algo nuevo y emocionante. Averigüe qué hay disponible y comuníquese para ver si algo que le interesa encaja bien. El cambio está a su alcance, al igual que la oportunidad de aumentar sus ingresos, su reputación o sus perspectivas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si abarca demasiado se sentirá abrumado. Elija lo que más le interese y evite quedarse corto y sentirse estresado. Se debe a sí mismo participar en el crecimiento y la superación personal, y decidir qué es importante y significativo para usted. Se favorece el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): consulte hechos y cifras. Haga una investigación exhaustiva de la propuesta que reciba, independientemente de lo convincente que sea. Es posible que desee un cambio o un nuevo comienzo, pero es mejor esperar a menos que le parezca lo correcto. Concéntrese en verse y sentirte lo mejor posible. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): es posible que se abran puertas, pero necesitará ayuda para aprovecharlas. Absténgase de actuar prematuramente o de hacer promesas que no pueda cumplir. Considere qué es posible y qué contribuirá a lo que aspira lograr. Manténgase abierto a sugerencias, pero no se meta en un callejón sin salida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): invierta en aquello que le hace feliz. Deje de negarse la oportunidad de explorar posibilidades. Ponga su energía donde cuenta y le ofrece tranquilidad y seguridad de que puede seguir adelante. Adáptese, involúcrese y haga realidad sus sueños. No se enoje; póngase en movimiento. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no ponga en riesgo su salud, su bienestar emocional ni su situación doméstica. Es esencial darse suficiente espacio para respirar y descubrir qué es lo mejor para usted y cómo aprovechar al máximo lo que tiene. La oportunidad de experimentar o aprender algo nuevo le ayudará a ganar claridad. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): está en una mejor posición de lo que cree. Considere su plan a largo plazo y comuníquese con alguien que lo ayude a alcanzar sus objetivos. Preste atención a los detalles pero agregue ideas innovadoras que motiven a otros a involucrarse para ayudarle a lograr lo que desea. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): comparta sus planes sólo con alguien en quien confíe. Concéntrese en algo que disfrute hacer o regístrese para participar en un desafío que lo estimule. Explore la posibilidad de pasar más tiempo con alguien que disfrute de los mismos pasatiempos. Una propuesta parece prometedora y se favorece el romance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuente sus centavos y revise sus inversiones. Revisar sus activos le dará la confianza necesaria para realizar cambios que mejoren su vida. Inicie el proceso, alivie el estrés y participe en actividades y pasatiempos que fomenten una mejor salud física y bienestar emocional. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más tiempo, dinero y esfuerzo a ser lo mejor que pueda. Una nueva apariencia, una búsqueda educativa o una mejor administración del dinero darán sus frutos. Observe su entorno y modifique lo que sea necesario para adaptarse a lo que desea lograr. Las mejoras en el hogar y las empresas conjuntas fomentarán el éxito. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se exceda, incluso si alguien lo tienta. El comportamiento indulgente o el gasto excesivo lo dejarán en una posición vulnerable. Ponga su energía en algo que ofrezca un rendimiento positivo. La actividad física aliviará el estrés y le dará la claridad que necesita para tomar mejores decisiones. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.