Horóscopo de hoy: día miércoles 25 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Donald Glover, 41; Catherine Zeta-Jones, 55; Will Smith, 56; Michael Douglas, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención y elija el camino que lo conduzca al éxito. Dedique menos tiempo a hablar y más tiempo a construir sus sueños. El cambio comienza con usted, un plan, un presupuesto y la cooperación de aquellos que quiere incluir en los logros de su vida. No permita que sus emociones ni su ego arruinen sus planes. Mantenga el equilibrio, sea directo y concéntrese en su destino; encontrará el camino a la victoria. Sus números son 2, 14, 23, 27, 36, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es culto, atractivo y cambiante. Es reflexivo y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la ira no le ayudará, pero poner fuerza detrás de lo que desea lograr le dará la actitud dinámica que necesita para llegar al destino que elija. No permita que lo que otros elijan arruine sus planes. Actúe y siga adelante con confianza. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aprenda todo lo que pueda y ejecute sus planes con conocimiento, experiencia y confianza. Un cambio en casa le ofrecerá mayor libertad para lograr lo que se proponga. Se desarrollarán ganancias, crecimiento y mejoras personales, y una asociación resultará más valiosa de lo previsto. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se necesita una mente abierta y paciencia para lograr sus objetivos. Conozca sus límites y asigne sólo aquellos fondos que estén dentro de sus posibilidades. No dude en seguir adelante solo. Evite enredos con personas externas que intenten convencerlo de hacer algo que no necesita. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): concéntrese en lo que es importante para usted y prepare el escenario para el éxito dando lo mejor de sí y promocionando lo que ofrece. Sus acciones y palabras tendrán un impacto, y una presentación pública entretenida transmitirá un mensaje que le ayudará a lograr sus objetivos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no todos estarán ansiosos por unirse a su causa. Sea franco acerca de lo que puede hacer por los demás, establezca los incentivos que tiene para ofrecer y no pierda el tiempo con aquellos que vacilan. Su objetivo es hacer las cosas rápidamente y con el menor esfuerzo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga el impulso fluyendo y su interés creciendo. Usted descifra lo que es mejor para usted adquiriendo el conocimiento necesario para tomar decisiones acertadas. Reúna los hechos, diseñe un plan y ponga las ruedas en marcha. El éxito proviene de la experiencia, la preparación, la participación y la comunicación. Se favorece el romance. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los detalles, la calidad y a terminar las cosas, y evite quedar atrapado en algo que lo frene o que le dé a alguien más la oportunidad de superarlo. Piense en grande, pero cíñase a los límites necesarios para evitar que las críticas y las dudas arruinen sus planes. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mire a su alrededor y alíese con los que tienen iniciativa, los que mueven los hilos, y los que piensan fuera de la caja. Deje volar su imaginación y permita que sus ideas se desarrollen, y podrá idear un plan para lograr cambios positivos y nuevos comienzos. Se favorecen el amor y la superación personal. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use su imaginación, pero no se aventure lejos de la verdad. Mire el panorama general, determine qué es factible y siga adelante con entusiasmo. No descuide sus responsabilidades; su futuro depende de su actitud y capacidad de entrega. Haga que los hechos y el cumplimiento de sus promesas sean una prioridad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acepte lo que le interesa y descubrirá una manera de comercializar y utilizar sus habilidades de forma entretenida y emocionante. Hacer que su rutina sea más placentera cambiará su forma de pensar y atraerá prospectos que le harán sentir bien consigo mismo y con sus capacidades. Elija la felicidad sobre la discordia. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): coloque su energía donde le brinde el mayor rendimiento. Sea minucioso y ejecute sus planes con autoridad y confianza; la oportunidad seguirá. No subestime ni malvenda lo que puede ofrecer. Promociónese para alcanzar el éxito. Un cambio de estilo de vida generará perspectivas y ganancias. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ate los cabos sueltos y concéntrese en el bienestar económico, la salud y los aspectos legales. Un impulso constante dará sus frutos y elevará su perfil. Establecer contactos y socializar lo conducirá a perspectivas interesantes que estimularán su mente y su entusiasmo. Confíe en sus instintos y asegure sus planes. El amor va en aumento. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.