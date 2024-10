Horóscopo de hoy: día martes 01 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brie Larson, 35; Zach Galifianakis, 55; Esai Morales, 62; Julie Andrews, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: confíe en sus emociones y siga a su corazón; si observa obtendrá una imagen clara. Concéntrese en construir una base sólida de confianza y en implementar todo lo esencial para la longevidad. La paciencia, la disciplina, la energía y las ganas lo llevarán a donde quiere llegar y se animará a superar sus expectativas. El crecimiento y la felicidad se convertirán en una misma cosa a medida que avance hacia el futuro con perspicacia, determinación y una actitud positiva. Sus números son 8, 15, 21, 28, 39, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es majestuoso, perspicaz y amable. Es influyente y audaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): manténgase erguido y hágase tener en cuenta. Investigue y actúe. Haga que su misión sea marcar la diferencia. Ponga a prueba su inteligencia e implemente soluciones y realice hechos factibles que otros puedan adoptar. Sea usted quien encienda la mecha y observe cómo cambian las cosas a su alrededor. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedique su tiempo y esfuerzo a su forma de ganarse la vida y a cómo elige sus inversiones, y cuídese mejor. Investigue un poco y descubrirá cómo aprovechar lo que sabe y sus contactos para mejorar el mundo que lo rodea. Retribuir levantará su ánimo y su reputación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si se muestra crédulo alguien lo engañará. Cuestione todo, vaya directamente a la fuente, investigue y decida qué es lo mejor para usted. Actúe por su cuenta y deje que los demás hagan lo que quieran. Socialice e interactúe, pero sobre todo, confíe y crea en sí mismo. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si sus ideas no están claras espere. Dedique su energía a la superación personal, la salud y el ejercicio físico, y amplíe su círculo de amigos e intereses. No permita que la ira se filtre en las conversaciones ni cause frustración o dolor. Mantenga la calma, escuche y proceda con una actitud positiva. Elija la paz sobre la discordia. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): arregle su espacio vital; invierta tiempo y dinero en sí mismo y en su entorno. La eficiencia marcará la diferencia en el resultado de un proyecto. Haga preguntas y recopile información que le ayude a decidir qué puede lograr de forma independiente y cuándo pedir ayuda. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): explore lugares y pasatiempos que lo entusiasmen. Un cambio lo motivará y le dará una idea clara de sus objetivos. El requisito previo para la felicidad es hacer lo correcto en el momento adecuado. No se reprima; persiga sus sueños y siga adelante con su vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el entusiasmo marcará la diferencia. La forma en que influya en los demás para que vean las cosas a su manera determinará el resultado. La oportunidad llama a su puerta y el tiempo, el encanto y la paciencia sellarán un trato que puede superar sus expectativas. Tome medidas cuando sea necesario. Cíñase a los hechos y a las cifras. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las interacciones le darán algo en que pensar. La comunicación, conferencias, reuniones y encuentros que lo pongan en contacto con personas e influencias motivadoras impactarán en su forma de avanzar. Sea abierto y receptivo al cambio y acepte todo lo que le haga sentir bien consigo mismo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado; alguien de quien menos lo espera lo llevará por mal camino. Busque oportunidades que conozca bien y recargue sus ideas con la historia de alguien o algo que desee lograr. No se arriesgue; sea reflexivo, recopile datos y sea realista con respecto a lo que descubra. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuestione sus elecciones e inicie conversaciones con expertos, pero no ceda ante nadie que lo trate con arrogancia. Usted decide qué es lo mejor para sí mismo. Su intuición da en el blanco y, si hace lo que debe hacer, lo llevará a cambios positivos y ganancias. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): simplifique su vida en lugar de sumar un estrés innecesario. Gastar en algo que no necesita, o comprometerse en una empresa conjunta, gastos compartidos o inversiones dudosas, será costoso física y emocionalmente. Cíñase a las cosas y personas que conoce, use su inteligencia y sepa cuándo decir no. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga recortes, reconsidere su estrategia, reestructure sus planes y ponga su energía en estudiar e investigar las posibilidades. Sus acciones marcarán la diferencia en cómo y dónde vive. Un cambio de ritmo, de amistades o en su estilo de vida jugará a su favor. Se favorece el crecimiento personal y el amor. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.