Horóscopo de hoy: día miércoles 02 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kelly Ripa, 54; Sting, 73; Annie Leibovitz, 75; Donna Karan, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome las medidas necesarias para iniciar el cambio y reestructurar sus inversiones, estilo de vida y propósitos para llegar a su zona de confort. Toda conversación sin acción le causará frustración tanto a usted como a quienes lo observan desde el margen y lo aman y quieren lo mejor para usted. Amplíe su visión, cree una plantilla y recorra un camino que abarque sus sueños. Quien no arriesga, no gana. Sea valiente, no mire atrás y siga a su corazón. Sus números son 3, 9, 14, 26, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, inteligente y convincente. Es imaginativo y optimista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): determine lo que es importante para usted y adáptelo a su presupuesto, conveniencia y niveles de comodidad dentro de lo razonable. Tome el control de su situación, pero sea justo con aquellos que se ven arrastrados por sus planes. Ofrezca incentivos que faciliten alcanzar sus expectativas sin sentirse culpable. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a cómo responden los demás; le ayudará a tomar mejores decisiones y a obtener apoyo y ayuda práctica. Una vez que comience la transición, la dedicación le hará avanzar. Su fuerza e impulso están conectados con aquellos de quienes se rodea y con ser un jugador de equipo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): salga y explore las posibilidades. Establezca contactos, socialice y participe en eventos que ofrezcan alternativas interesantes. Permita que su mente divague, pero no adopte el sueño de otra persona. La investigación dará sus frutos y lo animará a apostar por sí mismo. Comprométase a terminar lo que empieza y a ahorrar para el futuro. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo mejor será trabajar y atar los cabos sueltos. Alguien interferirá con su progreso si tiene la oportunidad. No comparta información ni permita que nadie interfiera en sus asuntos ni en su progreso. Evite enfrentamientos con asociados, amigos y familiares. Elija la paz sobre la discordia. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a los detalles, a cómo responden los demás y profundice en el conocimiento de sus objetivos. Los hechos son vitales para la toma de decisiones y es mejor reconocerlos antes de comprometer tiempo, dinero o habilidades. Concéntrese en las ganancias personales, el crecimiento y en mejorar su salud mientras decide cómo quiere proceder con los demás. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reduzca los gastos generales y los compromisos. Evalúe sus necesidades actuales y distribuya sabiamente su energía. Asumir un desafío físico le ayudará a aliviar el estrés y lo animará a ajustar su estilo de vida para alcanzar sus objetivos. El amor, el romance, la aptitud física y la superación personal van en aumento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ahora no es el momento de quedarse al margen. Encare el futuro con optimismo y confianza, y ponga su energía en un movimiento en el plano físico que ofrezca mejores perspectivas y beneficios. Lleve sus habilidades al siguiente nivel y utilícelas. Sea un precursor, no un seguidor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mejore su vida persiguiendo sus objetivos. Las mejoras en el hogar y el incremento de sus habilidades para incluir algo que le guste hacer y que pueda generar ingresos le darán una nueva oportunidad de vida. No espere a que las cosas vengan a usted. Sea aventurero y haga que las cosas sucedan. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): integre lo que ama en su rutina diaria. Ser parte de algo que ofrece emoción, desafío y expansión lo motivará a combinar negocios con placer para asegurarse de disfrutar cada aspecto de su vida. Cree una plataforma que propicie su felicidad. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche, pero evite adoptar los planes de otra persona. Viva según sus reglas y siga sus sueños. Aprenda de sus errores y sea fiel a sí mismo. Olvide el pasado y deje ir la ira que alberga. Lo que fomentará la independencia y la felicidad es la visión de futuro y un movimiento continuo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a sus inversiones, salud y contratos. Repase cada detalle y dele su sello de aprobación a aquello que le sea afín. Sea abierto y receptivo para aceptar nuevos comienzos y actualizar sus habilidades, calificaciones y lo que tiene para ofrecer a los demás. Un cambio de imagen será edificante. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese su tiempo con su próximo movimiento. Verifique los hechos y los costos aplicables, y modifique sus planes para satisfacer sus demandas. El tiempo es esencial, especialmente cuando se trata de inversiones, desafíos o un cambio físico que desee realizar. No permita que la ira desplace su deseo de llegar a tiempo a su destino. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.