Horóscopo de hoy: día sábado 05 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jesse Eisenberg, 41; Scott Weinger, 49; Kate Winslet, 49; Guy Pearce, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense más en la administración del dinero. Sea innovador y disciplinado, ideará un enfoque genial para vivir dentro de su presupuesto. Gestionar su experiencia y habilidades para que se ajusten a las tendencias lo motivará a construir un futuro que ofrezca satisfacción y la libertad de hacer lo que quiera. El crecimiento personal y la confianza promoverán mejores relaciones. El encanto, la compasión y la coherencia conducirán al éxito y a la felicidad. Sus números son 7, 15, 21, 27, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es informativo, dedicado y apasionado. Es enérgico y luchador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque oportunidades y aprenda de quienes ya lograron lo que desea. Esté atento y dispuesto a hacer el trabajo de preparación; el resultado será más valioso de lo previsto. Una asociación parece prometedora pero agotadora. Preste atención a los detalles y gestione el resultado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche las oportunidades y sea dueño de los resultados. Concéntrese en el hogar, la familia y las relaciones significativas. Revise su vida y sus expectativas monetarias. Piense cómo puede combinar mejor el trabajo y el ocio para alcanzar sus objetivos. Convertir sus sueños en realidad manteniéndose abierto al cambio requerirá disciplina, empuje y libertad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la razón, la sencillez y la fe en uno mismo ayudarán a cuantificar el mejor camino a seguir. Vea el panorama general y elimine pasos innecesarios antes de comenzar su viaje. La preparación hace más fácil llegar a donde quiere ir. Destáquese en la búsqueda de sus objetivos y el éxito llegará. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): pensar demasiado será su perdición. Haga volar su destino en el viento, déjese llevar, dé rienda suelta a su creatividad y muestre quién es y lo que puede lograr. Hablar no cuesta nada si no se cumple; deje que sus acciones sean su camino hacia el éxito. Se favorece el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reconsidere sus planes antes de actuar. Dedique más tiempo a preparar y descifrar lo que es importante. La inteligencia y la eficiencia superarán a los atajos para apaciguar a los demás. Sentirse cómodo con sus planes y promesas le ayudará a evitar verse atrapado en situaciones incómodas. Haga que el autocuidado, la salud y las finanzas personales sean una prioridad. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca algunas reglas básicas antes de involucrarse en algo o con alguien. Antes de comenzar ofrezca una descripción clara de lo que está dispuesto a hacer o aportar. Alguien a quien pone nervioso con su atención a los detalles debería indicarle la necesidad de ser cauteloso. Proceda con precaución. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): amplíe su perspectiva y descubrirá una forma única de utilizar sus cualidades para conseguir lo que desea. Asista a eventos que lo inspiren y ofrezcan conexiones con personas que puedan contribuir a los proyectos que desea realizar. Un encuentro apasionante conducirá al compromiso. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no juegue con fuego. Tenga en cuenta todos los ángulos y sea preciso. Evalúe el tiempo, el costo y la importancia de cualquier cosa que desee realizar para aquellos a quienes pretende incluir en el esfuerzo. Si es directo, eficiente y le apasiona seguir adelante tiene mucho que ganar. El romance va en aumento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): determine qué es lo que más disfruta y enfatícelo cuando trate con socios, amigos y asociados. Al ofrecerse a hacer aquello que lo apasiona, motivará a otros a dar un paso al frente y aportar lo mejor de sí mismos. Forme un equipo fuerte y algo bueno sucederá. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la ira no resuelve nada; use su energía para brillar y activar sus planes. Rodéese de apoyo, no de críticas. Allane el camino hacia el éxito y obtendrá resultados adecuados y los elogios que anhela. Ámese a sí mismo y siéntase orgulloso de sus logros. Se favorece el romance. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un momento para respirar, observar y rejuvenecer. Sea astuto con respecto al dinero, las inversiones y la salud. Dedique tiempo y dinero a su bienestar, adquiriendo tranquilidad y una idea clara de qué hacer a continuación. Participe en funciones que ofrezcan conocimientos y oportunidades. Cambie sólo lo necesario. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): está en una buena posición. Haga lo que sea necesario para conocer a alguien que le agrade. Aproveche una oportunidad de inversión o elija una forma óptima de mejorar su salud y apariencia. El mundo está a su alcance; vea qué hay disponible. El romance está en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.