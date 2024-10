Horóscopo de hoy: día viernes 11 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matt Bomer, 47; Emily Deschanel, 48; Jane Krakowski, 56; Joan Cusack, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: viva, aprenda y use sabiamente su energía. Concéntrese en cómo gana, ahorra y administra su efectivo. Esfuércese por convertir algo que disfrute en el trabajo profesional de sus sueños. Elegir una dirección que inspire y mejore su vida fomentará una mejor salud y oportunidades. Dedique más tiempo e interés a mejorar su salud, dieta y rutinas de ejercicio. Construya el entorno en el que desea vivir y cree oportunidades que satisfagan su alma. Sus números son 5, 13, 18, 27, 34, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es franco, atractivo y original. Es impulsivo y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aléjese del drama. La ira y los desacuerdos se apoderarán de usted si no canaliza su energía hacia algo que asegure el progreso. No se exponga a las críticas; concéntrese en lo que quiere y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. Aclare los hechos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aborde los problemas y considere hacer un cambio. Dedique su energía a aplicaciones prácticas que fomenten cambios seguros y positivos. Examine sus relaciones y encuentre una forma de eliminar la controversia antes de que sea demasiado tarde. El movimiento correcto allanará el camino hacia nuevos comienzos, relaciones y pasatiempos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): maneje con optimismo un cambio inesperado. Una actitud positiva eliminará conflictos innecesarios con alguien que no comparte sus preocupaciones. Esté preparado para expresar sus intenciones, incluyendo hechos y cifras, y obtendrá aceptación. Un movimiento en el plano físico para asegurar su posición le ayudará a ganar impulso. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): concéntrese en los trabajos físicos o creativos que sean satisfactorios. Cuanto más ocupado esté, menos tiempo tendrá para dejar que le molesten las pequeñas cosas. No debata problemas con alguien que no comparte su opinión o sus valores. Dedique su tiempo y esfuerzo a lo que importa y evitará una discusión. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuestione todo y a todos. Obtener primero los hechos le ayudará a evitar un malentendido. No permita que un cambio que lleve a cabo alguien más le indique la dirección equivocada. Concéntrese en el hogar, la familia y las oportunidades directamente relacionadas con sus metas y objetivos. La investigación conducirá a un estilo de vida más saludable. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vuelva a contactarse con un amigo perdido hace mucho tiempo, visite un lugar de reunión, vea quién está allí y concluya las asignaturas pendientes. Recordar satisfará su alma y le ayudará a revisitar sueños que abandonó a regañadientes. Ha llegado el momento de ampliar su repertorio e invertir tiempo en usted mismo y en sus objetivos a largo plazo. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga todo lo posible para evitar los desacuerdos y establecer límites con respecto a los asuntos domésticos y a las personas con las que trata a diario. Concéntrese en lo posible e implemente oportunidades que le permitan darle su toque único a cualquier proyecto que emprenda. Confíe en sus instintos y marque el camino. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un viaje de un día, una reunión con personas que comparten sus intereses o profundizar en algo que tiene sed de aprender será satisfactorio y lo alentará a dedicar más tiempo a hacer cosas que lo hagan feliz. Se favorece el beneficio personal. El romance provocará un cambio de estilo de vida positivo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite difundir cada uno de sus movimientos. Mantener en secreto su paradero y sus intenciones hará que sea más fácil alcanzar sus objetivos y tendrá una influencia mucho más significativa sobre los demás cuando esté listo para compartir lo que logra. Una ganancia financiera o personal se dirige hacia usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo y esfuerzo a las inversiones, a cómo gana y maneja su efectivo y a ocuparse de los asuntos pendientes. Las acciones tendrán prioridad sobre las palabras. Absténgase de hacer promesas vacías o de asociarse con personas poco confiables. Evite la procrastinación, es necesario actuar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tenga en cuenta su historial financiero y médico y sus opciones, y trace un plan que actualice su situación y le permita volver a la normalidad sin preocupaciones. Un cambio a un estilo de vida saludable contrarrestará los gastos fijos, lo alentará a repensar sus hábitos y mitigará la tentación. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las actividades físicas lo distraerán de sus problemas y le permitirán distanciarse de situaciones confusas. Los eventos sociales, viajes, conferencias y reuniones cambiarán su perspectiva y le ayudarán a idear un camino positivo a un costo que pueda afrontar. El crecimiento personal está a su alcance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.