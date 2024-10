Horóscopo de hoy: día miércoles 23 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Reynolds, 48; Cat Deeley, 48; Weird Al Yankovic, 65; Dwight Yoakam, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga el trabajo preliminar usted mismo para no quedar en una posición vulnerable. Es su año para brillar, pero antes asuma el papel de líder, incluso si le apetece dejar que otros se ocupen de los asuntos por usted. Una mente abierta y un sentido agudo de lo que es necesario para alcanzar sus objetivos vencerán a los intentos de los demás de superarlo. Manténgase centrado y en control, y el éxito será suyo. Sus números son 9, 13, 21, 29, 35, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, imaginativo y apasionado. Es protector y posesivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo mejor que pueda para llevarse bien. Resérvese sus pensamientos y concéntrese en completar las tareas. Un enfoque físico para su día traerá los mayores beneficios. La actividad física y ocuparse de los asuntos pendientes lo animarán y lo llevarán a oportunidades que pueden ampliar sus intereses. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome la iniciativa para hacer que su entorno sea agradable para quien lo usa. La forma en que viva afectará su actitud y determinará lo bien que se lleve con los demás. Deje que su imaginación lo guíe y diseñará un plan que le facilitará la vida y lo hará más feliz. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en un evento o actividad que le interese, pero tenga cuidado con cualquiera que use tácticas de presión para manipular su respuesta. Dedique más tiempo y energía al cuidado de la salud y a sentirse y verse lo mejor posible. Aprenda de la experiencia y tome el camino que promueve la libertad de elección. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): investigue lo que hay disponible en el mercado laboral y contacte a cualquier persona que pueda ofrecerle información sobre cómo alcanzar su verdadero potencial con sus habilidades, calificaciones y experiencia. Interésese por las inversiones, la elaboración de presupuestos y la búsqueda de un objetivo financiero que reduzca el estrés. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): investigue asuntos inciertos que requieran atención. Ocuparse de asuntos personales le dejará tiempo libre para disfrutar de las personas y los pasatiempos que le hacen sonreír. Implemente un cambio de estilo de vida positivo y aléjese de las personas que lo deprimen. Tome el control de su felicidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la comunicación, los viajes, el aprendizaje y la participación en eventos y actividades que lo conmuevan le abrirán los ojos y lo animarán a implementar cambios positivos. Evalúe su situación en casa y cómo afecta a su salud y bienestar, y descubrirá cuál es la mejor manera de frenar los malos hábitos y las malas influencias. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no dé nada por sentado. Su éxito vendrá de hacer las cosas por sí mismo a su manera. La dedicación y la fidelidad a sí mismo superarán a cualquiera que intente interponerse en su camino. Un cambio en el hogar o en el trabajo resultará mejor de lo que esperaba. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ordene sus pensamientos y dedique su energía a completar su misión. Establecer límites y mostrar una actitud disciplinada le asegurará hacer las cosas con prontitud y evitará la interferencia y la tentación externas. No olvide enorgullecerse de lo que hace y recompensarse por su esfuerzo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): proteja su salud y su bienestar físico. No corra riesgos, no permita que nadie lo lleve por mal camino ni permita que otros se aprovechen de usted. Proteja sus posesiones e intereses y concéntrese en prestar atención a sus necesidades. Póngase a sí mismo en primer lugar y diga no a cualquiera que quiera abusar de usted o lo haga sentir incómodo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): avance con energía y vigor. Sea la fuerza que genera cambios y marque una diferencia positiva para quienes lo rodean. Dé un buen ejemplo, se sentirá bien consigo mismo y obtendrá el respeto que merece. El trabajo duro dará sus frutos y las ganancias económicas se ven prometedoras. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese su tiempo, no se apresure a tomar decisiones y no permita que la impaciencia de alguien más lo empuje en una dirección incierta. Busque oportunidades que le parezcan buenas y adecuadas para usted y manténgase firme bajo presión. No ponga en peligro su reputación, posición ni perspectivas en beneficio de otra persona. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reúna información, establezca un presupuesto y siga adelante con sus planes. No permita que aquello que hagan los demás le impida perseguir sus sueños. En caso de duda, tómese un momento para observar y determinar qué es lo mejor para usted. La investigación lo llevará al crecimiento personal, la confianza y mejores elecciones. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.