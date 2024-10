Horóscopo de hoy: día lunes 28 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nolan Gould, 26; Julia Roberts, 57; Bill Gates, 69; Annie Potts, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía donde le ayude a conectarse con personas que puedan impulsar sus propósitos. Se favorecen los viajes, las actividades educativas y la comunicación. No permita que los gastos emocionales o la información engañosa le salgan caros. Use su inteligencia y voluntad para completar los trabajos a tiempo. Acepte nuevos comienzos y alternativas únicas que lo animen a tomar el camino menos transitado. Una aventura despertará su imaginación. Sus números son 5, 12, 24, 27, 32, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es oportunista, perspicaz y entusiasta. Es intenso y productivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga la mente abierta, pero no se deje llevar por algo que no quiere o no necesita. La prisa hace perder el tiempo y, por el momento, lo mejor es mirar hacia adentro, recopilar información y centrarse en la superación personal y en organizar su vida para adaptarla a sus necesidades. La sencillez y el minimalismo se ven favorecidos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga en marcha sus planes. No deje nada al azar; supervise cada detalle personalmente. Tiene mucho que ganar si mantiene un ritmo constante y una mente abierta. El cambio comienza con usted y, al adoptar una personalidad optimista, atraerá el apoyo que necesita para sobresalir. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): enfatice lo que es significativo para usted y considere la mejor ruta. No permita que los demás lo desvíen de su camino ni lo convenzan de hacer algo que no quiere. Un estímulo le ayudará a rejuvenecer. Actualice su apariencia o inscríbase en un evento o actividad que lo inspire. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los astros están alineados y depende de usted darles un buen uso. Postúlese para algo que lo entusiasme o que promueva algo que disfruta hacer de una manera comercializable y observe qué sucede. Exprese su opinión y comparta sus intenciones con alguien a quien ama. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): revise los hechos y las cifras antes de involucrarse en algo que le consuma su tiempo y energía con poco beneficio. Ganará más si se concentra en su salud, finanzas o contratos pendientes de renovación. No deje nada sin hacer. Busque oportunidades y evite los excesos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere los pros y los contras antes de debatir con alguien que pueda afectar su vida personal o profesional. Si reacciona de forma exagerada, es posible que las situaciones se salgan de control. Espere el momento oportuno y determine cómo proceder con el menor impacto. Elija la paz en lugar de la discordia. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reconozca qué y quién podría darle una ventaja y alinéese con quienes puedan ayudarle a seguir adelante con sus planes. Trabaje tras bastidores y evite las interferencias externas que puedan acabar con sus planes antes de empezar. La preparación es la clave para hacer realidad sus sueños. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comuníquese, preste atención a los consejos y tome el camino de la victoria. Participe en eventos o actividades que le ofrezcan información sobre las tendencias o que le ayuden a mantener su posición y a ganarse la vida. Acepte el cambio, conviértase en un precursor y no permita que las interferencias emocionales afecten su productividad. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención para evitar un tecnicismo que pueda frenar su progreso. La oportunidad es evidente, pero debe respetar las reglas para dejar todo por escrito. Es esencial manejar con honestidad y rapidez las situaciones emocionales. Un cambio resultará mejor de lo esperado. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su dinero y sus posesiones fuera de la vista. Haga un esfuerzo por aprender algo nuevo que le ayude a utilizar sus habilidades y calificaciones para el éxito. Muestre compasión, comprensión y habilidades de liderazgo, y ganará el apoyo y la confianza de quienes lo rodean. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): expanda su mente, sus habilidades y sus perspectivas. Investigue y asista a funciones que amplíen su conciencia y lo conecten con personas que puedan ofrecerle información sobre algo que quiere hacer. Las mejoras personales aumentarán sus posibilidades de progresar. El romance está en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuando una puerta se cierra, otra se abre. No tema dejar ir aquello que lo frena. Un cambio le dará una perspectiva diferente sobre las posibilidades. No ignore lo obvio y aborde los problemas de frente. Tome decisiones que mejoren su vida y lo hagan feliz. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.