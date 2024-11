Horóscopo de hoy: día martes 12 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anne Hathaway, 42; Ryan Gosling, 44; Megan Mullally, 66; Neil Young, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: expanda sus conocimientos e intereses. Comprométase con la vida y exprese su voluntad a través de sus acciones. Aproveche lo que más le gusta hacer y conviértalo en un medio viable para implementar seguridad y estabilidad en su vida. Deje de hablar y empiece a actuar, y antes de darse cuenta estará encaminado en una dirección que le brinde alegría, satisfacción y paz mental. Asuma la responsabilidad de su felicidad. Sus números son 2, 10, 18, 27, 33, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es consciente, servicial y confiable. Es perseverante y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta sus pensamientos, participe en el aprendizaje y dedique su energía a algo significativo. Siga su instinto y contacte a expertos o figuras de autoridad que puedan ayudarle a poner en práctica lo esencial y prepararse para un exitoso cambio de dirección. Regístrese para algo informativo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambie aquello que no le gusta. Quejarse aumentará su irritación, pero dar un giro de 180 grados y encaminarse en una dirección que lo haga sentir bien con sus acciones hará maravillas para su alma. Concéntrese en el crecimiento, la ganancia y la felicidad personal, y deje ir aquello que lo frena. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): desarrolle oportunidades en lugar de permitir que alguien más intervenga y tome el control. La forma de llegar al frente de la fila es asumir una posición de liderazgo y ofrecer un plan sólido para progresar. Comuníquese con precisión y avance con entusiasmo. Es evidente una ganancia financiera o personal. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): adopte una postura; no tenga miedo de hacer las cosas de manera diferente. No permita que la incertidumbre lo detenga. Cumplir con un presupuesto y un cronograma marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Confíe y crea en sus capacidades y obtendrá apoyo. No ponga en peligro su salud ni su reputación. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): apúntese a algo interesante. Las conexiones que haga le ayudarán a convertir en algo tangible su experiencia o lo que quiera hacer. Hable con pasión y atraerá la atención de la audiencia y las contribuciones que le ayudarán a ganar impulso. No permita que los cambios que hagan los demás desmantelen sus planes. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche su voz interior y vaya en la dirección que le ofrezca oportunidades. Aspire a la estabilidad y aléjese de cualquiera que pueda perturbar sus planes. Elija hacer usted mismo el trabajo preliminar para evitar costos adicionales o contratiempos. Antes de comenzar algo nuevo obtenga un desglose explícito de los eventos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reúna información, aclare y disipe dudas de todas las formas imaginables y comparta su opinión y sus planes con quienes puedan tener algo que aportar. No ponga en riesgo su salud ni su bienestar físico. Cuestione lo que otros le sugieren que haga y tome un camino que ofrezca estabilidad y progreso. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): combine la vida social con los negocios. La forma en que se relaciona con los demás determinará su desempeño. Un cambio de actitud, la adopción de un enfoque optimista y el cumplimiento de sus promesas lo conducirán al éxito. Si es una persona agradable, todos se unirán para satisfacer sus necesidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): niéguese a ceder ante alguien que intente dictar lo que puede y no puede hacer. Lo mejor es seguir a su corazón y asumir una posición de liderazgo. Ya sea que se trate de una situación doméstica o profesional, mostrar fortaleza junto con sus creencias y planes eliminará a cualquiera que intente interferir. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la comunicación le ayudará a encontrar su lugar. Alinéese con alguien que comparta su entusiasmo y esté dispuesto a ir a su lado hasta el final. No deje que las emociones interfieran en sus decisiones ni en el resultado. Está perdiendo el tiempo si tiene que obligar a alguien más a estar de acuerdo con usted. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): pida y recibirá. No se contenga si quiere generar un cambio positivo. Un plan enérgico y organizado llamará la atención. Permita que su imaginación lo guíe y su diálogo impactará a las personas que comparten sus creencias. Es hora de unir fuerzas y terminar el trabajo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): proteja su reputación. Sea realista, honesto y esté dispuesto a aclarar las cosas si alguien ofrece información falsa. Si echa más leña al fuego una situación exagerada se saldrá de control. Muestre disciplina y cumpla con sus promesas. El objetivo es ganarse el respeto y mantener la dignidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.