Horóscopo de hoy: día domingo 17 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rachel McAdams, 46; Dylan Walsh, 61; Danny DeVito, 80; Martin Scorsese, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año planee divertirse un poco. No se reprima ni se esfuerce demasiado por cosas que no importan. Este año se trata de disfrutar la vida, no de soportarla. Use su imaginación, sea creativo y tome el camino menos transitado. Si se ciñe a un presupuesto y no se endeuda tratando de complacerse a sí mismo o a alguien más, descubrirá la felicidad que desea y merece. Sus números son 6, 14, 17, 25, 34, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, servicial y persistente. Es disciplinado y compasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): diga lo que piensa, comparta su opinión y prepárese para defender sus conceptos y decisiones. Evite la confrontación física cuando las palabras pueden ser suficientes. Ponga su energía en el ejercicio o en una actividad física que lo canse y lo haga sentir bien consigo mismo. Priorice la salud y el bienestar. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado al manejar situaciones domésticas. Si asume que todos están de acuerdo con usted encontrará oposición. Investigue, haga preguntas directas y formule un plan atractivo que capte la imaginación de todos los involucrados. El amor, el romance y la superación personal están en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga la vida simple. Evite ahogarse en un vaso de agua. Cíñase a la verdad, mantenga una vida sencilla y dedique su tiempo a la autopreservación, al aprendizaje y a no meterse en los asuntos de los demás. Esquive una bala y cuide su reputación; cuando otros caen, usted se eleva. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades y tenga en cuenta lo que más disfruta hacer. Piense en usar sus habilidades, cualidades y experiencias para conseguir el trabajo o inicie un pasatiempo que estimule su cuerpo, mente o alma. Hacer felices a los demás depende de hacerse feliz a sí mismo en primer lugar. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aplique presión donde sea necesario. Un enfoque de alta energía hacia la vida, el amor y la felicidad le ayudará a alcanzar sus objetivos y a abrir el camino para marcar una diferencia para los demás. Aprenda a incorporar a sus planes a cualquier persona que pueda interponerse en su camino para evitar interferencias. Las palabras importan; úselas sabiamente. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): los excesos le causarán problemas. Piense antes de actuar o de lanzarse a algo que no entiende del todo. La información que reciba será lo opuesto a lo que sucede. Protéjase aferrándose a lo que sabe y a aquello en que confía. No le dé a nadie el derecho de decidir por usted. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): su capacidad de absorber y distribuir información de manera adecuada le ayudará a avanzar. Entable conversaciones que fomenten un cambio positivo y lo ayuden a reflexionar y revisar lo que ya no funciona a su favor. Un cambio de escenario le ofrecerá claridad y permiso para seguir adelante con sus planes. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el cambio se ve favorecido. Ponga su energía en descubrir la mejor manera de alcanzar sus objetivos y en poner en práctica su fuerza de voluntad y sus cualidades físicas para lograrlo. Un régimen saludable le ayudará a llevar adelante en casa una operación de primera categoría dedicada a su felicidad. El romance está en las estrellas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que nadie lo intimide para hacer algo que no quiere. Use su inteligencia y sea más astuto que cualquiera que se interponga en su camino. Sea directo, tome decisiones que lo animen a poner su energía donde cuenta, haga un presupuesto y realice mejoras financieras que alivien el estrés. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los detalles; los resultados superarán sus expectativas. La superación personal aumentará su confianza y lo animará a comprometerse con alguien o algo que quiera lograr. Ponga su energía en liberar su mente de la necesidad de complacer a los demás; complacerse a sí mismo ofrece mejores resultados. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): apúntese a algo estimulante. Abra su mente y diseñe un plan que le permita marcar una diferencia en algo o alguien que le importa. Un evento social o de establecimiento de contactos será tentador, pero también podría ponerse en peligro de recibir información falsa o de sufrir pérdidas económicas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga cuidado con lo que desea; lo que vea será diferente de lo que obtenga. Concéntrese en aprender, investigar y reconocer cuándo alguien está tratando de manipularlo o de aprovecharse de usted. Confíe más en sus instintos que en las palabras y no se comprometa con nada hasta obtener por escrito lo que quiere. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.