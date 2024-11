Horóscopo de hoy: día martes 26 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Peter Facinelli, 51; Garcelle Beauvais, 58; John McVie, 79; Rich Little, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: revise dos veces antes de firmar algo. Mantener una gran reputación le brindará oportunidades y lo conectará con personas con ideas afines que pueden ayudarlo a alcanzar sus sueños. Una relación puede tentarlo, pero haga su debida diligencia antes de aceptar integrarse con alguien que se presenta bien pero carece de sustancia. Será necesaria paciencia si quiere evitar contratiempos debido a influencias externas o malas decisiones. Sus números son 4, 10, 17, 22, 34, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, servicial y popular. Es emocional y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a dónde va su dinero. Los costos ocultos lo dejarán vulnerable cuando viaje o invierta en algo de lo que sabe poco, pague por asesoramiento o para adquirir conocimientos. Mire el panorama general, aproveche los recursos mentales que no usa y dedique su energía al beneficio personal y a la superación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): está bien hacer un cambio de último momento. No permita que nadie lo intimide para que cumpla con sus demandas. Deje que sus acciones hablen por usted y avance con un plan seguro que pueda ofrecer para obtener apoyo. Confíe en sus instintos y no permita que nadie lo incite a discutir. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los excesos son el enemigo. Sopese los pros y los contras antes de profundizar en algo que no necesita, no quiere o de lo que no puede beneficiarse. No permita que nadie lo lleve por un camino en el que deba ayudar mientras esta otra persona se lleva el premio a casa. Tome el control y sea feliz. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga en práctica su poder de persuasión y convencerá a los demás de que lo ayuden a alcanzar sus objetivos. Vigile a quien carezca de sentido común o quiera hacerlo gastar de más en algo de lo que puede prescindir. Acepte el amor con pasión, no con celos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje de lado la indecisión y ponga manos a la obra para hacer que sucedan cosas que mejoren su vida. Socialice, cree redes y comparta sus ideas con personas que puedan ofrecerle una perspectiva única, y luego aplique la información obtenida adaptándola a su presupuesto y necesidades. La oportunidad comienza cuando usa sus recursos de manera frugal. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se sentirá atraído por alguien carismático y audaz que tiende a exagerar. Haga que la verificación de datos sea parte de su rutina y cuestione cualquier cotización que reciba por mejoras personales o del hogar. Un cambio le hará bien, pero primero investigue y diseñe un plan que pueda afrontar. El romance está en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore lo que tiene disponible y amplíe sus conocimientos antes de discutir las opciones con alguien a quien está considerando contratar o con quien está considerando trabajar. Tener un plan le ayudará a mantener el control de una situación que fácilmente puede cobrar vida propia. Cíñase a su presupuesto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuando se toman demasiadas responsabilidades, se actúa con prisa y no se deja suficiente margen de maniobra para dar marcha atrás, ocurren accidentes. Antes de aceptar algo analice todas las posibilidades y no dude en reunir información y continuar por su cuenta. Cuanto menor sea la influencia externa, mejores serán los resultados. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuando tenga dudas, no actúe. No permita que nadie lo convenza de hacer algo arriesgado o fuera de dimensión. Apéguese a lo básico, proclame la verdad y ofrezca solo lo que sea factible. Un enfoque de sentido común hacia la vida, el amor y la felicidad no lo decepcionará. Cumpla sus promesas y haga un buen trabajo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): redefina su propósito y lo que más disfruta e incorpórelo a su rutina diaria. La felicidad es el requisito previo para hacer lo correcto en el momento adecuado para usted. Ponga su energía allí donde sea más importante y más rentable, y se producirá un cambio positivo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase al tanto de lo que sucede a su alrededor. Un movimiento repentino resultará diferente de lo previsto. Ahórrese tiempo, dinero y desilusiones haciendo las cosas más despacio, estableciendo un presupuesto con el que pueda vivir utilizando su inteligencia y habilidades para llegar a su destino sin gastos innecesarios. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la gratitud y una buena actitud son necesarias. Evite que alguien lo lleve por mal camino. Deje de otorgarle a otras personas jurisdicción sobre lo que sucede. Sea el líder y utilice su perspicacia para hacer realidad sus sueños. No puede comprar el amor, pero puede decir no a la manipulación o las maniobras financieras arriesgadas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.