Horóscopo de hoy: día viernes 29 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anna Faris, 48; Don Cheadle, 60; Andrew McCarthy, 62; Howie Mandel, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: destaque la preparación, la investigación y la comunicación, y el éxito llegará a usted. Esté dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo y a explorar posibilidades basadas en ideas innovadoras. Ya es hora de llevar a cabo un cambio, pero debe estar bien pensado y mantenerse dentro de su presupuesto. Escuche a su corazón y a su intuición antes de confiar en alguien que hable de oídas. Cree oportunidades en lugar de esperar una oferta. Sus números son 9, 17, 21, 24, 33, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, ambicioso y afortunado. Es adaptable y expresivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocúpese con rapidez e inteligencia de los asuntos que le preocupan. Cíñase a lo básico y a los hechos, y cumpla las promesas que hace. Invierta más tiempo y dinero en mejorar su personalidad y su perfil. Las calificaciones adicionales lo diferenciarán de sus rivales. La confianza lo llevará al círculo de los ganadores. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuando lo invada el aburrimiento, dependerá de usted cambiar las cosas y probar algo nuevo y emocionante. La motivación para conseguir el puesto que anhela, junto con una nueva apariencia moderna, le ofrecerán una retroalimentación que lo motivará a adaptar su agenda y fomentará un impacto positivo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore las posibilidades, pero no permita que nadie lo convenza de donar o de apoyar sus planes cuando lo mejor es que preste atención a sus propios objetivos. Su entusiasmo contagioso atraerá a quienes quieran aprovechar lo que ofrece. Proteja sus derechos y haga lo suyo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): brille con luz propia, forje un talante alegre y sumérjase en un proceso creativo que le permita mostrar positivamente sus habilidades, talentos y valores. Ofrezca un espectáculo que refleje alegría y esperanza por un futuro más brillante. El romance está en ascenso y los eventos sociales se ven favorecidos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adapte su rutina para poner su cuerpo a punto. El ejercicio y una dieta adecuada marcarán la diferencia en cómo luce y en cómo se siente. Establecer contactos le permitirá presentarse y demostrar de lo que es capaz. Cíñase al guión para evitar la desinformación. Una oportunidad es evidente. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): revise y restablezca sus objetivos. No permita que nadie lo engañe, lo tiente a hacer algo costoso ni lo ponga en una posición vulnerable. Está bien decir que no y alejarse de las situaciones tóxicas. Crea y confíe en sí mismo, y no en alguien que intente manipularlo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si siente que la tecnología se está apoderando de usted y poniendo en peligro su posición saldrá a la superficie la incertidumbre con respecto al trabajo o a cómo se gana la vida. Muestre confianza al presentar o hablar sobre lo que puede aportar. No deje nada al azar ni permita que nadie lo supere. Cree vigorosamente redes de contactos. Proteja su hogar y su bienestar físico. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acepte solo lo que pueda manejar. Prometer más de lo que puede cumplir agotará su energía y no le permitirá alcanzar sus objetivos. Un enfoque estratégico con respecto a sus planes ayudará a aquellos a quienes se acerque a ver el valor de lo que está tratando de lograr. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que lo moleste lo que digan o hagan los demás. Concéntrese en lo que sea importante para usted y cíñase a su programa. Supervise los gastos, las inversiones y el papeleo personal. Implemente en su rutina diaria mejoras médicas preventivas y de aptitud física. La superación personal y las ganancias económicas están a su alcance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): examine su entorno para asegurarse de que va en la mejor dirección. No comience nada que no pueda terminar. Ponga su corazón y su alma en lo que más disfruta hacer y atraerá a alguien que pueda ayudarlo a avanzar en su plan. El amor y el romance están en ascenso. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aguarde y deje que se asiente el polvo. El intento de cambiar algo o a alguien de manera prematura lo dejará tambaleándose por el agotamiento. Cree oportunidades que se adapten a sus necesidades y que no dependan de las ideas erróneas de otras personas. Al tomar decisiones mantenga alejadas sus emociones. Concéntrese en las mejoras del hogar y en las oportunidades laborales. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca estándares altos y evite a todo aquel que lo frene. Las conversaciones y las ofertas requieren una verificación de los hechos antes otorgar validez a la información. Mantenga seguro su dinero y evite las inversiones que beneficien a los demás más que a usted. Se favorece brindar a los demás ayuda física, no financiera. El romance está en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.