Horóscopo de hoy: día domingo 24 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mark Ballas, 40; John C. Reilly, 61; Priscilla Presley, 81; Bob Dylan, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención, tome la iniciativa y sea quien marque la diferencia. Su comportamiento será un ejemplo y le brindará una plataforma para compartir sus ideas, valores y propósitos con quienes pueden ayudarle a cumplir sus sueños. Este año, el dinero y las emociones chocarán, por lo que es fundamental administrar bien el presupuesto y proteger sus bienes y sus metas profesionales de quienes intenten aprovecharse de usted. Sus números son 4, 11, 19, 25, 33, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sentimental, disciplinado y versátil. Es optimista y objetivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea creativo y elija con sabiduría sus palabras y sus acciones. Mantenga bajo control sus emociones y concéntrese en terminar los asuntos pendientes. Resuelva los problemas que le impiden avanzar. Fíjese como objetivo establecer presupuestos y límites, y ahorrará tiempo y dinero. Asegúrese de tener los datos correctos y confíe en que su intuición lo guiará en la dirección correcta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención, use su energía para completar su misión y cumpla sus promesas. Defienda sus convicciones y no permita que nadie lo haga quedar mal. Trabajar horas extra lo beneficiará y le abrirá las puertas a mejores oportunidades. Tratar con instituciones puede generar incertidumbre. Investigue. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): inicie un cambio por la razón correcta. Esfuércese por ayudar a los demás o por marcar la diferencia para encontrar mayor significado y propósito en su vida. Desafíe a quienes se aprovechan de los demás. Alce la voz con pasión para proteger a los más vulnerables. Cíñase a la verdad y protéjase de enfermedades o lesiones. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): proteja su reputación, su hogar y a sus seres queridos. Un conflicto de intereses requerirá reflexión y seguir los canales adecuados para evitar quedar atrapado en el dilema de otra persona. No oculte información o terminará en una posición vulnerable. Preste atención a su apariencia y a cómo se siente, y concéntrese en fortalecerse y llevar un estilo de vida saludable. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese ciertas libertades, haga preguntas y sea directo sobre sus expectativas y lo que está dispuesto a hacer. La ira no resolverá los problemas, pero evaluar las situaciones y estar dispuesto a llegar a un acuerdo le ayudará a encontrar puntos en común. Enfoque su energía en su crecimiento personal, no en intentar cambiar a los demás. Establezca límites y siga con sus asuntos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche atentamente, tome nota y prepárese para colaborar y ayudar a los más vulnerables. Se encontrará con oposición y confusión respecto de lo que quiere hacer. Un cambio que influye en dónde o cómo se gana la vida parece prometedor, pero también emocionalmente difícil. Alguien intentará sabotear sus planes tergiversando sus palabras o engañándolo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no corra riesgos que puedan causar daños o lesiones. La paciencia y la practicidad son necesarias para evitar la tentación y las malas decisiones. Los excesos serán contraproducentes. Adopte una mentalidad proactiva y orientada a objetivos. Puede prosperar gracias a su encanto y experiencia. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): pruebe algo que le gustaría hacer. Ya sea ampliar su red de contactos, asistir a una demostración o aprender algo que le ayude a promocionarse para conseguir un trabajo mejor, lo que descubra le dará una idea de qué evitar y qué potenciar. Dedique más atención y cariño a sus relaciones. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use su inteligencia para guiarse a través de los altibajos que encuentre en casa y al lidiar con problemas de salud crónicos y asuntos que resulten contraproducentes debido a la gestión del dinero o las empresas conjuntas. No permita que la confusión se apodere de usted, los hechos y las cifras son su camino hacia la victoria. Sea conciso y apéguese a la verdad. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades. Dedique su tiempo, esfuerzo y energía a construir un estilo de vida que le brinde mayor estabilidad. Las decisiones acertadas sobre cómo administra su hogar influirán en las personas con las que se rodea. Socializar con personas independientes y que viven dentro de sus posibilidades lo animará a hacer lo mismo. El romance está escrito en las estrellas. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): canalice su energía hacia el crecimiento personal, renovando su apariencia y participando en actividades que le ayuden a abrazar nuevos comienzos y una buena salud. Disfrutar de eventos o pasar tiempo con personas interesantes aumentará su confianza. Un cambio en su entorno o estilo de vida impulsará su crecimiento personal. No permita que la ira ni el resentimiento le impidan buscar el amor y la felicidad personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga para sí mismo sus opiniones y planes. Participe en eventos sociales que le ofrezcan algo que le resulte interesante. Una oportunidad de ampliar sus intereses y sus amistades lo llevará a un cambio de estilo de vida. No pierda la oportunidad; vaya directamente a la fuente, infórmese bien y saque el máximo provecho de lo que elija hacer. El romance se ve favorecido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.