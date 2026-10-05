Horóscopo de hoy: día lunes 05 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jesse Eisenberg, 43; Scott Weinger, 51; Kate Winslet, 51; Guy Pearce, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año prepárese para el éxito. Vaya más allá de lo que exige su deber y apunte alto. Tome las riendas de su vida. Su mayor obstáculo es no exigirse lo suficiente. No ceda ante las manipulaciones. Aproveche el momento, actúe con integridad, visualice y proyecte lo que desea. Los pensamientos seguidos de acciones propiciarán un cambio positivo. Sus números son 7, 12, 23, 26, 34, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, entretenido y creativo. Es atractivo y especial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se detenga por nadie ni por nada. Deje las emociones a un lado, termine lo que empiece y aproveche al máximo su tiempo y habilidades. Tiene mucho que ganar si se atreve a dar un paso adelante y lo da todo. Los que de verdad se preocupan por usted harán todo lo posible por ayudarle a alcanzar sus metas. Aléjese de quienes se aprovechan de usted y lo manipulan. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reflexione sobre sus sentimientos, relaciones, estilo de vida y lo que es importante para usted. No deje que la incapacidad de admitir errores le impida avanzar. A veces, lo mejor es dejar ir y seguir adelante. Un exceso de indulgencia o de dramatización puede llevar al arrepentimiento y la vulnerabilidad. Avance con amabilidad y sinceridad, y resuelva las situaciones desfavorables. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): anhelará el cambio, la emoción y el aprendizaje. Lo que descubra impulsará cambios en su estilo de vida, conversaciones y decisiones difíciles sobre cómo y dónde vivir. Actúe con sinceridad respecto de sus sentimientos y no se disculpe por hacer lo mejor para usted. No corra riesgos que puedan provocar enfermedades o lesiones. Evite las grandes multitudes. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedique más tiempo al desarrollo personal, a su crecimiento y a pasatiempos que mantengan ocupada su atención. Rechace invitaciones que signifiquen un contacto con personas que le generen incomodidad. Surgirán limitaciones en el trabajo o al asistir a eventos que generen vulnerabilidad debido a sus convicciones o antecedentes culturales. No empiece algo que no pueda terminar. Elija la paz en lugar de la discordia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en ampliar sus habilidades, conocimientos y experiencia. Colabore con causas que le preocupan, pero no acepte proyectos que no sean adecuados o que puedan afectar su reputación. Surgirán problemas personales si tiene un desacuerdo emocional que cambie su estado de ánimo. No diga ni haga algo de lo que se arrepienta. La disciplina y la paciencia son necesarias. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reflexione sobre sí; cambie usted en lugar de intentar cambiar a los demás, o aléjese de cualquier situación que le cause dolor o lo frene. Participe en eventos o actividades que le ayuden a mejorar mental, física y emocionalmente. La amabilidad y la comprensión siempre darán mejores resultados que la ira y los insultos. Evite situaciones que puedan provocar daño físico o mental. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mejore sus hábitos de gasto, elimine lo innecesario y reduzca sus gastos generales. Un menor estrés le ayudará a apreciar la belleza de su entorno y las posibilidades que existen. Rehúse ceder ante tentaciones o presiones que lleven a situaciones incómodas. Use el sentido común al administrar sus gastos. No deje que el orgullo ni el amor propicien malas decisiones. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): quítese la armadura. Sea amable, relájese y trátese bien, así como a quienes encuentre. La disciplina y la paciencia serán necesarias al tratar con personas que no compartan su opinión. Escuche, pero guárdese sus pensamientos. Su tiempo y su tranquilidad son más valiosos que intentar demostrarle algo a alguien que busca una confrontación. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si se mantiene en su camino llegará a su destino sin contratiempos. No se busque problemas cuando puede lograr lo mejor con una actitud positiva, mucha energía y la oportunidad de usar sus habilidades con un poco de tacto y disciplina. Tiene demasiado que perder si permite que la gente interfiera en sus planes. Haga lo suyo; tome el control. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese su tiempo para ocuparse de sus asuntos. Cumplir con su parte de un acuerdo es vital para mantener una reputación impecable. La confianza, la honestidad y la prontitud le ayudarán a ganar respeto y a sobresalir. Use su experiencia y carisma para que quienes encuentre reciban una impresión positiva. Elija la sencillez y la integridad, y atraerá a gente buena. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): espere el momento oportuno, considere sus opciones y mantenga la discreción hasta estar en condiciones de actuar. Cuanta menos información comparta, más fuerte será su posición. Concéntrese en su vivienda, sus inversiones y en cómo gana y gasta su dinero. Antes de hacer acusaciones o exigencias reúna y verifique los hechos. Déjese guiar por la verdad y el compromiso. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): consiga lo que desea por escrito. Asegúrese de seguir los canales adecuados para evitar errores y contratiempos. No confíe en que otros hagan las cosas por usted. Cuide mejor su salud y su bienestar financiero. Busque ayuda profesional cuando sea necesario y cuestione todo aquello que parezca dudoso. Confíe en su intuición y trátese con amabilidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.