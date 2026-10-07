Horóscopo de hoy: día miércoles 07 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Ashmore, 47; Toni Braxton, 59; Simon Cowell, 67; Joy Behar, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome la iniciativa de ampliar su círculo de amigos y relacionarse con personas más inteligentes que usted. El cambio positivo está a su alcance, así como aprender y explorar qué y quién le brinda alegría. Libérese del peso muerto y ofrezca su ayuda a quienes son una fuente de inspiración y despiertan en usted su deseo de superarse. Haga un gesto amable, pero no intente comprar la aceptación. Sus números son 2, 14, 23, 27, 34, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, apasionado y amable. Sabe aprovechar las oportunidades y es ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la disciplina le ayudará a terminar lo que empieza. Ya sea una conversación pendiente o la búsqueda de maneras de reducir gastos, los resultados serán mejores de lo esperado. La actividad física será beneficiosa, pero será un reto. Aprenda a parar y a relajarse. Decida cuidarse mejor o cuidar mejor a alguien a quien ama. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): use su intuición e inteligencia para encontrar su camino y sus capacidades físicas para lograr sus objetivos. Confíe en su criterio y aléjese de quienes tienden a exagerar o a insistir en algo que no necesita ni quiere. Tome el control en lugar de dejarse controlar. Elija la paz y el amor, no la discordia. El romance está en auge. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tiene opciones. Un cambio puede ser bueno, pero solo si no es perjudicial. Antes de comprometerse con algo dudoso analice qué es factible y qué no. Evite desacuerdos con colegas, instructores y compañeros. Las soluciones y los esfuerzos creativos serán muy gratificantes. Elija seguir sus sueños, su intuición y su corazón. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): disfrute de eventos de su interés. Las conexiones que haga le brindarán nuevas perspectivas. Asegúrese de dar seguimiento a las pistas o la información que reciba. Cuando no actúa por su cuenta surge el arrepentimiento. No limite su oportunidad de sobresalir esperando que le lleguen las ofertas. Alimente la llama y persiga sus metas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): guárdese para usted sus pensamientos y sentimientos. Concéntrese en superarse, aprender y ampliar sus intereses. Analice con criterio qué dejar ir y qué perseguir, y alcanzará el éxito. Si ofrece su experiencia a alguien que la necesite surgirá una oportunidad inesperada. No pague por el error de otro ni se deje llevar por la tentación. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tomar decisiones bajo la influencia de las emociones será perjudicial. Retroceda, reevalúe sus opciones y verifique los hechos antes de actuar. Esfuércese al máximo para hacer el mejor trabajo posible y asegurar una reputación impecable y un desempeño perfecto. Hoy, lo importante es lo que hace y cómo influye. Dé lo mejor de sí y las recompensas llegarán. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): adoptar un enfoque disciplinado para aprender y aplicar sus habilidades para cumplir con las exigencias o abrirle puertas dará sus frutos. No malgaste su tiempo ni energía en personas negativas. Depende de usted superar a quienes parecen retroceder y rodearse de personas con visión de futuro. Cree la libertad de hacer lo que quiera. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): manténgase ocupado, termine lo que empieza, cumpla sus promesas y asuma sus responsabilidades. La vida es tan buena como usted la haga. Si no cumple, alguien lo notará y expresará su decepción. Aléjese de la tentación y el dramatismo. Concéntrese en el crecimiento personal y la buena salud. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ocúpese de sus asuntos, preste atención a los detalles y no deje que sus emociones se descontrolen. Manténgase abierto a sugerencias, pero siga un plan con el que se sienta cómodo. Los proyectos de mejoras en el hogar y el ejercicio físico aliviarán el estrés. Una ganancia financiera a través de inversiones o trabajo, junto con una mejor gestión del dinero, le brindará resultados gratificantes. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no pierda el tiempo en asuntos triviales. Cumpla con sus responsabilidades sin importar lo que decidan hacer los demás. Evite trabajar con personas incompetentes o que no se esfuercen por ayudar y solo esperan compartir las ganancias. Mantenga la calma y use su inteligencia para superar situaciones que pongan a prueba su paciencia. Las ganancias financieras se ven prometedoras. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): asuma la responsabilidad y trabaje duro para alcanzar su meta; se sentirá bien con sus logros. No deje que le afecte lo que hagan o digan los demás. Depende de usted iniciar los cambios que le den felicidad. Establezca un presupuesto y cumpla con sus planes. Adapte su currículum para que refleje los trabajos que le interesan. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase al tanto de las últimas estafas y no comparta sus planes ni información personal o financiera. Dedique más tiempo a cuidarse y a mejorar su apariencia. Verse y sentirse acorde con lo que intenta lograr le ayudará a avanzar con confianza. Dar una presentación precisa será útil para destacar sus talentos. El romance y las asociaciones se ven prometedoras. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.