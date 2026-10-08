Horóscopo de hoy: día jueves 08 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ksenia Solo, 39; Bruno Mars, 41; Sigourney Weaver, 77; Chevy Chase, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: avance con determinación y significado. Use su imaginación y esfuércese para encontrar soluciones. Conviértase en la persona a la que todos acuden y en quien pone orden en situaciones complicadas. El cambio empieza por usted, así que deje de procrastinar y salga a primer plano. Si así lo desea, es su año para brillar. La oportunidad está a la vista, pero debe aprovecharla y convertirla en algo tangible. Los sueños solo valen la pena si los lleva a cabo. Sus números son 9, 15, 22, 27, 31, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, proactivo y servicial. Es apasionado y dispuesto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): fije su mirada en su objetivo y no mire atrás. La forma en que aborde lo que desea determinará cuánto logrará. Esfuércese por obtener el máximo rendimiento y sentirá la satisfacción que se siente cuando todo está terminado. Sus logros conducirán a mayores oportunidades, pero también provocarán celos entre sus compañeros. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acepte solo lo que sea posible. Enredarse en los sueños de otra persona puede hacerle perder terreno. Mire hacia adentro y considere cómo mejorar su perfil e imagen. Encuentre la paz que anhela. Rechace la tentación o los excesos cuando lo que necesita son las cosas sencillas de la vida que le brindan paz interior. El romance se ve favorecido. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acelere el ritmo y levántese con energía. Es un nuevo día, y sus acciones, dedicación y curiosidad le ayudarán a lograr todo lo que se proponga. Las mejoras en el hogar no complacerán a todos pero le ayudarán a ejercer su derecho a un espacio propio. Piense con cuidado, pero no comparta sus ideas ni genere controversia. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piénselo dos veces antes de aceptar asistir a un evento. Obtendrá mejores ideas y soluciones a través de gestos y conversaciones individuales, en lugar de sentarse en una sala llena a escuchar cómo da cátedra una sola persona. Tomará decisiones acertadas si verifica los datos, toma notas y hace las averiguaciones pertinentes en cada paso. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dedique su energía a lo que realmente importa. Discutir es una pérdida de tiempo, pero esforzarse y resolver los asuntos pendientes le resultará gratificante. Concéntrese en aliviar el estrés, no en aumentarlo. Si es demasiado crítico los problemas domésticos se magnificarán, afectando sus relaciones importantes. Si se mantiene en actividad, la ansiedad se disipará. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable con sinceridad y resuelva los problemas. Un gesto amable aclarará un malentendido. No necesita cambiar; sino adaptarse para permitir que todos tengan la misma libertad que desea para sí. La crítica engendra desprecio; una palabra amable restaura la confianza. Si necesita desahogarse, concéntrese en el ejercicio y en terminar lo que empieza. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si planea sobresalir no permita que la pereza se apodere de usted cuando sea necesario actuar. La inspiración se manifestará si se rodea de personas de diferentes orígenes. Ya sean personas o lugares que visite, las imágenes y los comentarios que reciba despertarán su imaginación y darán lugar a algo atractivo. El cambio y el deseo sacarán lo mejor de usted. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga las reglas y dé lo mejor de sí. Confíe en sus cualidades, inteligencia y capacidad para superar a la competencia de manera justa. Así es como se gana y por eso se gana el respeto de los demás. Dar una mano le abrirá puertas y oportunidades que le permitirán tomar el control. Sea el experto que reúna a todos, no el lobo solitario. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siéntase a gusto donde está. El hogar es donde está el corazón y pasar más tiempo allí le dará un sentido de pertenencia. Quizá le apetezca embarcarse en otra aventura, pero es probable que eso le cueste más de lo que quiere pagar emocional, física o financieramente. Las mejoras en el hogar que haga por su cuenta le darán un impulso. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que los extraños interfieran ni desvíen su rumbo. Aléjese de personas y situaciones que comprometan su integridad o aumenten su estrés. Preste atención a inversiones, negocios conjuntos o gastos compartidos. Proteja sus activos y establezca límites cuando sea necesario. Asuma la responsabilidad de su reputación y aptitud. Las mejoras personales, el amor y el romance están escritos en las estrellas.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): quédese en segundo plano y observe. La recopilación de información le permitirá avanzar. Prepárese para la libertad financiera teniendo altos estándares. Si dedica tiempo y esfuerzo a fomentar y construir una relación basada en la honestidad es evidente una oportunidad de asociación. Tómese su tiempo y muéstrese tal cual es, y atraerá a la persona adecuada. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a sus hábitos de gasto, a sus inversiones y a cómo se cuida. Si quiere salir adelante mental y físicamente es importante poner en orden sus finanzas y su estilo de vida. Ser honesto consigo mismo le ayudará a transmitir una visión precisa de sus expectativas a aquellos interesados en saber más de usted. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.