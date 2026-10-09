Horóscopo de hoy: día viernes 09 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brandon Routh, 47; Scott Bakula, 72; Tony Shalhoub, 73; Sharon Osbourne, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año se pueden implementar cambios positivos. Una modificación le dará el impulso creativo que necesita para seguir los deseos de su corazón y exponerse a personas, situaciones y pasatiempos que le dan mayor conciencia de su potencial y de cómo usar sus habilidades para convertir magistralmente en realidad la vida que desea. Puede quedarse soñando o puede lanzarse a la acción. La decisión es suya. Sus números son 4, 10, 21, 26, 32, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, comprensivo y protector. Es imaginativo y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de lado las diferencias y busque lo bueno en los demás. Discutir no llevará a ninguna parte, pero vivir en armonía le ayudará a alcanzar el éxito. Si realiza tareas de voluntariado encontrará personas que comparten sus valores. Una sus recursos y marque la diferencia. Adopte un enfoque diferente en las relaciones, la socialización y los cambios positivos en su estilo de vida, y sobresaldrá. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio de perspectiva le marcará una dirección diferente. Haga modificaciones por la razón correcta; si la ira es su motor, tómese un momento para reconsiderar su lógica. Antes de alejarse, piense en el tiempo y el costo que implica. Mire hacia adentro y considere trabajar en su desarrollo personal en lugar de intentar cambiar a los demás. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome la iniciativa y aventúrese en algo que le ofrezca una salida creativa o física. Use su entusiasmo e imaginación a su favor, y el resultado le ayudará a superar cualquier negatividad o interferencia que encuentre. Esforzarse por hacer su espacio más cómodo y económico le ayudará a liberar tiempo y dinero para actividades más placenteras. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a su apariencia y a cómo se siente. Un mal comportamiento llevará al estrés y al agotamiento. Aléjese del dramatismo y busque un lugar tranquilo donde pueda analizar sus opciones. La negatividad no será beneficiosa. Busque lo positivo en cada situación y actúe con una actitud optimista y amable. La paz y el amor se ven favorecidos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se preocupe por las pequeñeces; tiene mucho más que ganar ayudando a los demás y marcando la diferencia, algo que influirá en su futuro y en el de sus seres queridos. Para hacerse oír use su inteligencia, no la fuerza. Elija un camino pacífico y claro en lugar de la confrontación física. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): controle sus gastos. No se inscriba en nada sin saber exactamente qué obtendrá a cambio. Manténgase al tanto de las últimas estafas y engaños para evitar pérdidas. Preste más atención a las conversaciones y a su apariencia, y participe en charlas que puedan influir en su reputación y en sus perspectivas. El romance está escrito en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique tiempo a aprender, investigar y ser más consciente de las personas y situaciones que influyen en su percepción y decisiones. Las emociones se intensificarán hasta un punto que puede distorsionar sus pensamientos y sentimientos. No actúe precipitadamente si esto compromete su posición o altera sus planes. Elija un entorno tranquilo y planes relajantes. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): proceda con cautela. Negocie a su favor. No deje nada al azar. Muestre interés y curiosidad, y haga preguntas que le ayuden a tomar mejores decisiones. Es de esperar que alguien exagere una oferta y lo tiente con beneficios que probablemente no se materialicen. Consiga lo que quiere por escrito o retírese. La situación favorecerá que reciba atenciones. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): únase al grupo, cumpla con su parte y apunte a las estrellas. Enfoque su energía en progresar, marcar la diferencia e invertir su tiempo y dinero donde tengan mayor efecto. Elija un camino que le permita sentirse bien consigo y con sus logros. Lo que haga se reflejará en lo que reciba a cambio. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las emociones encontradas serán confusas. Establezca metas realistas y escuche lo que dicen los demás, pero no crea todo lo que oiga. Preste atención a aquello que le brinde alegría y satisfacción personal, y adapte su día a su bienestar emocional y mental. Suelte lo que no puede controlar y asuma la responsabilidad de lograr el estilo de vida que desea. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): confíe en su criterio. Deje ir lo que ya no le funciona y avance hacia lo que más le apasiona. Un cambio de estilo de vida requiere su participación y cumplir con sus planes. No deje que la ira frene ni paralice la búsqueda de sus sueños. Tome las riendas de su camino con una sonrisa y una actitud positiva. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de hacer compras innecesarias revise sus gastos. Aprenda de la experiencia e invierta más recursos en usted y en aquello que le ayude a alcanzar sus metas personales o profesionales. La disciplina y la perseverancia son esenciales para convertir sus deseos en algo tangible. Renovar su imagen aumentará su confianza. El amor y el romance están en auge. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.