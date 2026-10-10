Horóscopo de hoy: día sábado 10 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jodi Lyn O’Keefe, 48; Mario Lopez, 53; Wendi McLendon-Covey, 57; Nora Roberts, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija tomar decisiones difíciles y plantearse preguntas complicadas. Dedique su tiempo y energía a aprender y aprovechar las oportunidades que se le presenten. ¡Basta de procrastinar! Atrévase, siga a su corazón y actúe. Solo usted sabe lo que más le conviene; no permita que las interferencias externas se interpongan en su camino. Aproveche el momento. Viva la vida a su manera. Sus números son 7, 12, 21, 29, 34, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, compasivo y ambicioso. Es constante y desafiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea fiel a sus principios. Siga sus sueños y asuma la responsabilidad de cómo se desarrolla su vida. Combine los negocios con el placer eligiendo un camino que le permita sentirse vivo y prosperar. Establezca estándares altos y posibilidades ilimitadas, y participe en aquello que le sirva de motivación para alcanzar el éxito. Se favorecen los eventos sociales y de establecimiento de contactos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje que la terquedad se interponga en su camino. Analice las situaciones, evalúe cómo se siente y aléjese de lo que le molesta. Discutir con alguien que nunca estará de acuerdo con usted es perder el tiempo. Evite asistir a eventos que representen una amenaza física, emocional o financiera. Elija el camino correcto y encuentre consuelo al conectar con personas afines. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prepárese para alzar el vuelo. Ya sea un cambio pequeño o uno grande, abrace la vida con entusiasmo y disfrute del viaje. Llene su día con personas y proyectos que le aporten bienestar, amor y satisfacción por el logro de sus metas. Dedíquese con pasión a ayudar a los demás y a cultivar relaciones significativas. Un cambio positivo en su estilo de vida está a su alcance. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): habrá turbulencias emocionales. No dé nada por sentado. Ante la duda haga preguntas directas, muestre interés y actúe con honestidad con quienes trate. No arriesgue su reputación ni permita que nadie le haga perder la confianza. Actúe con firmeza y claridad, y convierta lo negativo en positivo. Priorice el crecimiento personal y el amor. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): simplifique su vida, actúe con honestidad y sea una buena influencia para los demás. Si no se llega a un acuerdo surgirán problemas domésticos. Intente ver ambas caras de la moneda antes de decir o hacer algo de lo que se arrepienta. Invierta más recursos en usted. Concéntrese en el desarrollo personal, el ejercicio y la salud. Deje ir lo que ya no es importante para usted. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acérquese a los demás con una palabra o un gesto amable. Su trato hacia las personas establecerá normas y límites. Una oferta de trabajo no satisfará sus necesidades. Consiga lo que quiere por escrito antes de comprometerse. Preste más atención a su cuidado personal y pase más tiempo con alguien a quien ama. El romance se ve favorecido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aléjese de quienes usan tácticas de presión para inducir acciones dudosas. Manténgase firme en lo que hará y no hará, y concéntrese en pasatiempos más productivos que despierten su deseo de dar lo mejor de sí y luego coseche los frutos. Evite proyectos conjuntos y gastos compartidos. No se ande con rodeos; vaya al punto y pida lo que quiere. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): relájese y observe. No permita que nadie provoque debates ni presione para que haga algo que no quiere. Concéntrese en su imagen y en dar lo mejor de sí. No comparta sus ideas con nadie y guarde sus posesiones más valiosas en un lugar seguro. Deje que la amabilidad prevalezca, pero no permita que nadie se aproveche de usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): salga, socialice y diviértase, y conectará con alguien interesante. Dedique más tiempo a sus inversiones, a mantenerse en forma y a hacer que su hogar sea más acogedor. Empiece un nuevo proyecto o pasatiempo que le brinde bienestar. Póngase a prueba y estará a la altura. Proteja sus tarjetas bancarias e información personal. Confíe en su intuición. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase cerca de las personas que conoce y en quienes confía. No se involucre en proyectos costosos ni se deje llevar por la tentación ni los excesos. Reúna información y verifique los hechos antes de involucrarse en algo arriesgado. Sus mejores resultados provendrán del crecimiento personal y de cambios positivos en su estilo de vida. La investigación y los momentos de tranquilidad le darán paz mental. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuando una puerta se cierra, otra se abre. Elabore un plan y un presupuesto, y asista a eventos que le ofrezcan nuevas posibilidades y amistades. Rodearse de personas que disfrutan de sus mismos intereses aumentará su motivación y participación. Las actividades educativas que aumenten su potencial de ingresos se ven favorecidas. Evite riesgos para su salud o sus finanzas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siga las reglas, viva según ellas y preste atención a los detalles relacionados con sus finanzas, salud y asuntos legales. Mantenerse al tanto de lo que es posible y presupuestar lo que desea le evitará tomar decisiones precipitadas que podrían generar deudas o arriesgar su seguridad. Tómese un tiempo para descansar y replantear sus planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.