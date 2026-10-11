Horóscopo de hoy: día domingo 11 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matt Bomer, 49; Emily Deschanel, 50; Jane Krakowski, 58; Joan Cusack, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mire el lado positivo de la vida. Encuentre lo bueno en los demás y convierta lo negativo en positivo. Tomar decisiones es fácil si actúa con gracia, dignidad y respeto. Si se esfuerza por llevarse bien con todos, le resultará más fácil alcanzar sus metas sin interferencias. La libertad, la paciencia y la comprensión son sus claves para el éxito. Recibirá lo que dé. Aproveche cada momento. Sus números son 9, 13, 22, 28, 34, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, leal y constante. Es una persona admirada y con muchos recursos.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sus instintos y siga a su corazón. Planee algo aventurero, saludable o romántico. No permita que lo que otros digan o hagan cause discordia emocional. Un gesto o una palabra amable dará mejores resultados que una respuesta airada. Una oportunidad interesante despertará su curiosidad por un cambio profesional. Ofrecer su tiempo de voluntariado para ayudar a los demás será gratificante. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las discusiones no resolverán los problemas. Las soluciones bien pensadas que incluyan a todos los involucrados que estén dispuestos a ceder le ayudarán a alcanzar sus objetivos. Ante la oposición, retírese, cuídese y no tema alejarse. No dude en establecer límites que le brinden tranquilidad. Elija la pasión y el romance en lugar de la discordia y la traición. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mejorar sus habilidades le reportará beneficios. Asista a un evento que le permita descubrir algo que podría disfrutar haciendo profesionalmente. No tema influir en los demás. Su capacidad para compartir sus ideas de forma creativa le ayudará a atraer el apoyo y la confianza que necesita para progresar. Amplíe sus intereses, amistades y recursos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use su energía para brillar, no para molestar a alguien que busca discutir. Aléjese de las personas con las que le cuesta llevarse bien y acérquese a quienes sean fuente de inspiración para llevar una vida activa y mantenerse en forma y saludable. Se fomentan los eventos sociales, y compartir un momento con alguien afín propiciará propuestas interesantes. El romance se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): guarde sus pensamientos y opiniones para sí. No empiece algo que no pueda terminar. Es preferible que dedique sus esfuerzos a cuidarse y a mejorar la gestión de su tiempo y de su dinero. Aprender algo nuevo y le brindará mayor estabilidad. El cambio empieza por usted. Actúe con confianza, pensando en sus seres queridos y con la disposición a ceder cuando sea necesario. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): intégrese a la conversación. Preste atención a las situaciones, a cómo los demás perciben lo que sucede y a sus consecuencias. Mantenga una actitud abierta, colabore con quienes comparten sus inquietudes y ofrezca su tiempo, dinero y habilidades para marcar la diferencia. Evite protestas y situaciones de riesgo que puedan provocar lesiones o enfermedades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ofrecer su ayuda le brindará mayor consciencia, propósito y nuevas formas de contribuir. Las personas que conozca y la dedicación que demuestre marcarán la diferencia. Las mejoras en el hogar pueden ser costosas, pero las recompensas y el valor que obtendrá valdrán la pena. Su punto de vista cambiará debido a la respuesta de alguien. Sea amable, pero establezca límites. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no presione cuando sean suficientes un gesto o una palabra amable. Relájese, preste atención y muestre curiosidad por lo que sucede. Al hacerlo, tendrá una visión más amplia de las posibilidades, lo que le permitirá ser más eficaz para encontrar soluciones y resolver problemas. Elija defender en silencio y de corazón. El amor lo conquista todo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome el control y comience proyectos que fomenten un mejor estilo de vida. No permita que lo invadan la frustración y el enojo si alguien no está de acuerdo con usted. Está bien hacer las cosas a su manera. Evite las interferencias y siga un camino que alimente su curiosidad y le dé paz interior. Se ven favorecidas las mejoras en el hogar que contribuyan a reducir sus gastos o a complementar sus ingresos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en lo que es posible, no en lo que otros quieren que haga por ellos. Ofrezca sugerencias, pero no asuma errores ajenos. Use su inteligencia y sus capacidades físicas para cumplir con sus responsabilidades. Aléjese de la discordia y de las situaciones emocionalmente agotadoras. Proteja su reputación y su corazón de los manipuladores. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle sus finanzas, gastos y suscripciones. Reduzca gastos donde sea posible e invierta más tiempo y dinero en lo que le dé alegría. Evite las controversias y las conversaciones que le provoquen una actitud defensiva. Las oportunidades llegan a quienes saben lo que quieren y hacen que se haga realidad. Siga los deseos de su corazón, no a la ambición de otros. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prepárese para el éxito. Elabore un presupuesto y un plan, y concéntrese en lo que sabe hacer mejor. Deje de perder el tiempo con lo que otros eligen hacer y enfóquese en satisfacer sus necesidades. El crecimiento personal proviene de asumir la responsabilidad de su bienestar financiero y de adoptar un estilo de vida que fomente la salud y la tranquilidad. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.