Horóscopo de hoy
12 de octubre de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 12 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Josh Hutcherson, 34; Tyler Blackburn, 40; Bode Miller, 49; Hugh Jackman, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a los detalles. Una cosa es tener ideas innovadoras, y otra muy distinta es llevarlas a cabo. Este año, esfuércese al máximo y persevere. La constancia es clave para lograr el éxito y su persistencia. El cambio empieza por usted. Su capacidad de administrar un presupuesto y usar su carisma para obtener el apoyo necesario para alcanzar sus metas y cosechar las recompensas que desea se ve prometedora. Cosechará lo que siembre. Sus números son 6, 14, 21, 24, 33, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, perseverante y ambicioso. Es influyente e ingenioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): es hora de afrontar la realidad. La sinceridad con usted mismo le ayudará a tomar decisiones y acciones que respeten quién es y lo que desea. La felicidad comienza cuando hace lo que más le conviene. Salga de su zona de confort y deje atrás el pasado. Avance con tranquilidad y la seguridad de que está en el camino correcto. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acérquese y diga las cosas como son. Comparta sus sentimientos e intenciones con alguien que le ofrezca alternativas y le ayude a hacer ajustes a sus sueños para que se adapten a la realidad. Excederse o no hacer lo suficiente será un problema. Intente mantenerse dentro de los límites y descubrirá un camino que lleve a su zona de confort. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea audaz, pero no comparta demasiada información con los demás. Lo mejor es ir avanzando poco a poco, en las buenas y en las malas, hasta llegar a un punto satisfactorio. Dedique su energía a investigar, a superarse y a poder decir: “Lo hice a mi manera”. Sueñe en grande y trabaje duro, y el crecimiento personal será gratificante. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore sus ideas creativas. Deje de pensar en lo que puede hacer; empiece a convertir sus pensamientos en algo tangible. La confianza que ganará al involucrarse en algo que le dé felicidad será buena para el alma y atraerá la atención positiva de aquellos a quienes quiere impresionar. Haga contactos y luego vea qué sucede. El romance está escrito en las estrellas. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dé un paso atrás y reflexione sobre lo que quiere. Es necesario un cambio; avance con actitud positiva para evitar reacciones negativas de quienes prefieren evitar los cambios. Un avance lento puede ser mucho más atractivo para quienes no comparten su entusiasmo. Sea amable y cautive con su personalidad apasionada a quienes más le importan. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): exprese su opinión, comparta sus ideas y averigüe quiénes están de acuerdo. Tome la iniciativa para conocer el protocolo adecuado antes de actuar. Verificar sus planes y datos antes de empezar le facilitará convencer a otros para que colaboren y le ayuden. Confíe en su intuición y ofrezca incentivos; así se ganará el respeto. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): póngase su traje de poder y haga lo que sea necesario. Procrastinar y hablar sin parar sobre lo que quiere hacer no le ayudará a llegar a donde quiere. Ármese de valor, y haga el trabajo duro, luego disfrute de las recompensas, el alivio del estrés y los elogios que reciba. Silencie rápida y discretamente a cualquiera que le transmita energía negativa. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado al designar lo que puede hacer o al ofrecerse voluntario para algo para lo que no tiene tiempo. Si quiere mantener la paz y aliviar el estrés es necesario gestionar los tiempos. Evite las discusiones con personas insistentes o decir que sí cuando quiere decir que no. Si se cuida mejor obtendrá mejores resultados. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): contar con un espacio adecuado para lo que necesita es fundamental para su éxito. Hacer lugar para lo más importante y mantener su vida en orden determinará su éxito y bienestar. Estructure su vida para crear mayores oportunidades. Manténgase abierto a sugerencias y amplíe sus habilidades, conocimientos y contactos. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención, escuche con cuidado y cuestione todo. Si tiene la oportunidad, alguien intentará hacerle perder el rumbo. Ayudar a los demás es honorable, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Es hora de hacer algo que mejore su vida mental, física y emocionalmente. Una oportunidad profesional podría no ser como se describe. Consiga por escrito lo que desea. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte lo que venga y enfréntelo rápidamente. Cuanto más tarde en decidir qué hacer, más difícil será. Los hechos valen más que las palabras y las situaciones se acumulan. Deje atrás el pasado para poder emprender nuevos comienzos y un estilo de vida más saludable. Postúlese para un trabajo único y programe una entrevista. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): resuelva sus asuntos pendientes. Ponerse al día será más gratificante de lo que cree. Puede ser que no le entusiasme el cambio, pero una vez que comience el proceso y ponga su vida en orden financiera, médica y legalmente, notará cuánto estrés ha estado soportando. La libertad de vivir la vida a su manera no tiene precio. El romance y el crecimiento personal son evidentes. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.