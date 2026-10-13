Horóscopo de hoy
13 de octubre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 13 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Caleb McLaughlin, 25; Sacha Baron Cohen, 55; Kate Walsh, 59; Marie Osmond, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque y aproveche las oportunidades, y aléjese del dramatismo y el caos. No se deje convencer de invertir en algo que beneficie a otros y no a usted, ni que le impida realizar sus sueños. Enfoque su energía en el crecimiento personal y en cambios de estilo de vida que le brinden tranquilidad, beneficien sus finanzas y le aseguren un futuro próspero. La disciplina, la curiosidad y la imaginación le ayudarán a satisfacer su alma, administrar su dinero y llevar una vida saludable. Sus números son 7, 15, 22, 28, 36, 42 y 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es trabajador, impresionante y considerado. Es flexible y eficaz.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje fluir su creatividad al abordar los cambios financieros y físicos que desea realizar. Mejore su apariencia y estilo de vida aprendiendo y descubriendo cómo alcanzar sus metas. Las actividades que le ayuden a integrarse en diversos grupos sociales y cuidar su estado físico, su alimentación y sus inversiones a largo plazo, le brindarán paz mental. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): enfoque su energía en algo constructivo. Si permite que se acumule la ira o hace cosas que le provoquen agotamiento mental o físico lo pagará caro. Cultive relaciones significativas. Muestre disposición a ceder para conseguir a cambio lo que más le importe. Evite los excesos y los conflictos. Dedique su energía a brindar gestos amables y al romance. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de planes o de rumbo resultará mejor de lo esperado. Entréguese de lleno a proyectos que despierten su gratitud. Su ayuda a los demás abrirá puertas a nuevas aventuras, oportunidades laborales o amistades. Los viajes, el aprendizaje y el ejercicio le ayudarán a fortalecer su carácter y su resistencia física. La buena voluntad tiene su recompensa. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si se entromete en asuntos ajenos se verá en el centro de un conflicto. Manténgase lejos de las complicaciones y de quienes probablemente le echen la culpa de lo que salga mal. Mire hacia adentro y planifique cambios personales que mejoren su entorno, su apariencia o su relación con personas de interés. Sea transparente en cuanto a sus intenciones y sentimientos. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reoriente su energía para aprovechar al máximo su día. Aprenda algo nuevo, escuche con atención y explore cómo puede usar lo que descubra para mejorar su vida y sus relaciones. Aborde los asuntos domésticos con transparencia y mantenga una actitud abierta a sugerencias que puedan facilitarles la vida a usted y a quienes se vean afectados por sus decisiones. Haga hincapié en la equidad. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase al tanto de todo, incluso si alguien provoca su enojo. No puede estar al tanto de los cambios si no participa en la toma de decisiones. Una actitud relajada y un análisis detallado de las decisiones ajenas le permitirán convertirse en la persona a la que todos acuden. Use con sabiduría su inteligencia y perspicacia y evitará desacuerdos. Elija la paz en lugar del caos. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disfrute de algo que despierte su gratitud y satisfacción por quién es, por lo que representa y por lo que hace para ayudar a quienes más lo necesitan. Enfrente lo que le preocupa con gestos amables y considerados, no con enojo. Su respuesta marcará la diferencia y animará a otros a colaborar y ayudar. Evite a las personas y situaciones exageradas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómelo con calma; está bien decir que no o rechazar una oferta o una salida. Ocuparse de sus necesidades o pasar tiempo con alguien especial le ayudará a dejar de lado sus preocupaciones y a ver con perspectiva cualquier situación que le esté causando angustia. Las prisas no son buenas consejeras, y el tiempo está de su lado. Haga lo que sea que le brinde felicidad. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reorganice su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Dedique su energía a gestionar mejor sus inversiones y finanzas. Reduzca sus gastos cancelando servicios que no utiliza o adaptando su estilo de vida a su presupuesto. Establezca límites con quienes despiertan tentaciones o le provocan malestar. Decida velar por su bienestar y asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo a hacer el mejor trabajo posible y a ocuparse de situaciones que requieren su experiencia y liderazgo. Evite a quienes pretenden darle consejos abstractos u ofrecen información basada en falsedades, no en hechos. Pase más tiempo con personas que disfrutan de sus mismos intereses y aléjese de aquellos que no. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): llevarse bien con los demás, llegar a acuerdos y trabajar para resolver los problemas pendientes le ayudará a dejar atrás el pasado y avanzar en una dirección con menos estrés y mayor libertad para hacer lo que desea. Cuide mejor su salud y bienestar mediante una alimentación sana, ejercicio y actividades educativas que le permitan ampliar su perfil profesional. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a su apariencia, a cómo se siente y cómo se presenta. Participe en conversaciones que le ofrezcan perspectivas sobre sus posibilidades y los cambios que le ayudarán a alcanzar sus objetivos. No se quede al margen cuando está en sus manos ir tras lo que desea. Una conversación abierta y honesta puede allanar el camino. Deje de posponerlo; empiece a vivir. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.