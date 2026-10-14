Horóscopo de hoy: día miércoles 14 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Usher, 48; Natalie Maines, 52; Lori Petty, 63; Ralph Lauren, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un cambio de estilo de vida contribuirá a su claridad. La experiencia es la mejor maestra cuando se trata de lo que es importante para usted. Siga un camino que le permita sentirse bien con quién es, con su forma de vivir y con la forma en que moldea su futuro. Alcanzar sus objetivos requiere participación activa. Sea honesto con usted y con los demás, y avance hacia el éxito. Sus números son 4, 15, 21, 29, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, carismático y concienzudo. Goza de respeto y es sofisticado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga a prueba su intuición y confíe en sus instintos. La oportunidad de ascender, aprender algo nuevo o cambiar de carrera profesional se presenta tentadora. Investigue, pregunte y no tema pedir lo que quiere. De usted depende que las cosas sucedan, tome las riendas y ponga su energía y experiencia a trabajar a su favor. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): proceda con cautela. Preste atención a lo que desean los demás y encontrará cómo satisfacer sus necesidades y obtener a cambio lo que prefiere. La insistencia y la obstinación no darán resultado, pero un enfoque más amable e inteligente con incentivos puede ser útil. Cíñase a lo factible y evite gastos adicionales. La preparación es clave para obtener buenos resultados. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): confíe en sus recursos y en su capacidad para lograr sus objetivos. La emoción, la pasión, la energía desbordante y la determinación necesaria para marcar la diferencia le permitirán ser el centro de atención. Tiene a su alcance la oportunidad de mejorar su estilo de vida y alcanzar sus metas personales. La presentación lo es todo; esfuércese al máximo para obtener los resultados que desea. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): puede ser que tenga ganas de quedarse en casa, pero salir, participar en conversaciones y conectar con personas de interés le brindará oportunidades e información valiosa. Una conexión con alguien a quien respeta conducirá a una oferta inesperada. Si comparte lo que piensa y le apasiona, algo sucederá. Una nueva amistad se convertirá en algo especial. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que la ira se apodere de usted cuando lo que necesita es un cambio. Sepa alejarse de lo que no le conviene y acercarse a lo que le brinda tranquilidad. Asuma la responsabilidad de su felicidad utilizando su inteligencia y habilidades para seguir a su corazón y perseguir sus sueños. No ceda ante negociaciones injustas ni ante la negatividad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje las emociones a un lado y trate los asuntos de forma concisa. La atención a los detalles le ayudará a resolver con maestría las cuestiones pendientes. Niéguese a hacer cambios antes de tiempo o a ceder por motivos equivocados. Confíe en su intuición y proteja lo que es suyo. Juegue limpio, pero también para ganar. Elija la diplomacia y los hechos para asegurarse de no dejar nada al azar. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lidere el camino, haga lo suyo y no se disculpe por cuidar de sí y de su futuro. El cambio es bueno; le permite mantenerse alerta y promete una aventura vivificante. Hágase preguntas difíciles. Reflexione sobre lo que más valora y convierta sus sueños en realidad. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado con la forma en que trata a los demás. Ofender a la persona equivocada puede provocar contratiempos en sus planes. Cíñase a las reglas, los hechos y los costos relacionados con lo que desea lograr. Adquirir conocimientos y la perseverancia son fundamentales para alcanzar sus objetivos. Cuídese mejor y protéjase de lesiones y enfermedades. Evite exagerar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): guíese por sus sentimientos. Diga la verdad y lo que piensa, y comparta su visión de la vida. No se deje atrapar en una situación sin salida. Exprésese con precisión y haga preguntas directas sobre el estilo de vida y las expectativas. Elija a sus aliados, socios y colaboradores por sus ambiciones y metas, no por su apariencia ni su encanto. El engaño provocará decepción y pérdidas económicas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga lo que tenga que hacer. Cumpla con sus responsabilidades. Hoy no puede contar con los demás, así que prepárese para terminar lo que empiece. Reaccionar de forma exagerada provocará retrasos. No dude en alejarse de las cosas y las personas que se interpongan en su camino. Su objetivo es cumplir con sus obligaciones, y punto. Su fortaleza, integridad y profesionalismo darán frutos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje de mirar atrás cuando tiene la felicidad por delante. Elija construir una base sólida, aprenda algo nuevo y participe en actividades que le permitan contactarse con personas compatibles. No se quede de brazos cruzados cuando tiene gente que conocer, lugares a donde ir y cosas que hacer. Abrace nuevas experiencias, cambie su rutina y tome las riendas de su vida. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): proteja lo que tiene. Ocúpese de sus asuntos personales. Actualice sus documentos antes de que caduquen y haga lo que sea necesario para su tranquilidad. Asegúrese de cumplir con las normas y reglamentos de las instituciones y agencias antes de iniciar cualquier trámite médico, financiero o legal. Enfóquese en su crecimiento personal y viva dentro de sus posibilidades. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.