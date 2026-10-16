Horóscopo de hoy: día viernes 16 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brea Grant, 45; Kellie Martin, 51; Tim Robbins, 68; Barry Corbin, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: únase y explore las posibilidades. Descubrir nuevos pasatiempos conducirá a nuevas amistades. Dedique tiempo a retomar la relación con aquellas personas con las que perdió contacto y piense en cómo puede convertir sus sueños en realidad. Reconozca qué puede permitirse y no gaste en algo que no necesita solo para impresionar a los demás. Dedique tiempo a satisfacer su alma y deje de buscar la aprobación ajena. Sus números son 4, 10, 23, 26, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, divertido e inspirador. Es imaginativo y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche con atención, sea detallista y verifique la información que reciba antes de compartirla. Proteja su reputación y su posición de quienes intenten tergiversar su imagen o desviar su camino. Participe en eventos que ofrezcan información valiosa y emocionante. Si usa su imaginación se le ocurrirán conceptos valiosos que le ayudarán a sobresalir. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siéntese en la última fila y observe. Escuche lo que se comparta y considere cómo puede beneficiarse de la información que reciba. Tómese su tiempo, observe la reacción de los demás y avance con cautela pero mostrando interés. Los eventos sociales y el entretenimiento le costarán más de lo previsto. No se exceda del presupuesto ni pague por errores ajenos. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que desea y hágalo realidad. Recurra a expertos y use su encanto para obtener el apoyo y la ayuda necesarios para seguir adelante. El trabajo duro y el ingenio darán sus frutos y fomentarán el uso de lo que aprenda para aumentar su productividad. Se ven favorecidas las mejoras en el hogar orientadas al bienestar físico y a un estilo de vida saludable. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preocuparse por algo que no puede cambiar será contraproducente. Enfóquese en lo que le ayude a relajarse o reúnase con alguien que le brinde apoyo. El ejercicio físico, la creatividad o relajarse con un buen libro le ayudarán a poner su vida en perspectiva. Se destacan las mejoras personales; el amor y el romance están en auge. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija iniciar el cambio. Deje atrás el pasado y emprenda algo nuevo; su determinación, conocimiento y contactos pueden permitirle sobresalir. Busque oportunidades para establecer contactos que le permitan poner a prueba sus ideas y planes con personas de confianza que puedan evaluar y sugerir alternativas interesantes. No permita que el orgullo ni el enojo sean un obstáculo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): defina lo que quiere y comience a planificar. Contacte a personas que puedan ofrecerle información valiosa sobre las ventajas y desventajas de los proyectos que desea emprender. El conocimiento y la previsión necesarios para evitar errores le ahorrarán tiempo y dinero. Las inversiones y las empresas conjuntas requerirán que tome precauciones. Ante la duda, absténgase. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija su camino. Tener claro lo que quiere y necesita lograr le ayudará a sobresalir. Excederse para impresionar a los demás los beneficiará más a ellos que a usted. Diga no a quienes intenten aprovecharse de usted para sus propios fines. Un diálogo honesto le ayudará a filtrar a la chusma para alcanzar sus objetivos. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese un tiempo para revitalizarse. No permita que nadie le haga sentir culpa por rechazar una invitación o querer estar a solas. Valdrá la pena reflexionar sobre el pasado y dejarlo ir, mientras evalúa el presente y los cambios que desea realizar que le permitan dirigirse en la dirección que desea. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de hacer planes, evalúe su situación financiera. Ampliar sus habilidades para adaptarlas a las necesidades profesionales le ayudará a perfeccionarse para que su futuro sea atractivo. Adquiera habilidades de las que disfrute e incorpórelas a sus planes. Realice mejoras en el hogar que permitan reducir sus gastos generales y liberan dinero para algo especial. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se deje engañar por la retórica de alguien más. Hablar es gratis y los estafadores abundan. Recuerde aquello por lo que debe estar agradecido y no se deje engañar por quien prometa algo sin sustancia. Mire hacia su interior y considere qué le brinda tranquilidad; siga ese camino. Su mayor beneficio vendrá de su propio esfuerzo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evite situaciones que causen ansiedad, frustración e ira. Elija mirar hacia adelante y participar en actividades que le permitan explorar nuevas posibilidades, amistades y oportunidades creativas. Una opción poco habitual de compartir costos con alguien que va en una dirección similar parece prometedora. Para cambiar su estilo de vida debe salir de su zona de confort. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la espontaneidad puede ser emocionante pero también es costosa. Subestimar lo que implica y el costo que conlleva lo tomará por sorpresa. Cuando vaya de compras piense, y si no lo necesita, devuélvalo. La mejor forma de obtener beneficios será llevar a cabo algo que no requiera una tarjeta de crédito. Puede hacer senderismo o relajarse en casa sin gastar dinero. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.