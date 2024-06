Argentina: una mujer asegura haber visto a Loan en Córdoba

A medida que pasan los días, aumenta la ansiedad por la desaparición de Loan Peña (5) ocurrida en Corrientes y surgen diversas hipótesis sobre su posible ubicación. Ahora, investigadores cordobeses indagan la denuncia de una mujer que aseguró haberlo visto en la provincia de Córdoba ubicada en el centro de Argentina.

La vecina del barrio Angeleri, en la ciudad de Córdoba que dijo haber visto a Loan en esa provincia, contó el instante en que se lo cruzó y cómo fue que lo vio, según reportó el diario Clarín.

“Yo fui al dispensario del barrio para hacerme atender el miércoles a las cinco de la tarde y en la puerta había un nene que estaba con una mujer y que respondía al nombre de Loan. Me pareció que era parecido al nene desaparecido y avisé a las autoridades del lugar. Ahí ellos me dijeron que les había parecido lo mismo. Después me enteré que otra mujer también lo escuchó y que lo vio como que estaba dopado”, contó la mujer sobre el momento.

Ante esta pista sobre Loan, autoridades se movilizan

Con esa pista la la Fiscalía de Instrucción de la Provincia de Córdoba, Distrito 1, Turno 3, a cargo de José Mana, investiga la denuncia recibida para confirmar o negar la información.