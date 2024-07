Camionero paraguayo habría fallecido en grave accidente en Chile

Un camión con chapa paraguaya sufrió un grave accidente de tránsito ayer a las 15:00 en el kilómetro 1 de la ruta B710, que une la comuna de Antofagasta con Taltal, Chile. Según informaron Carabineros y varias radios locales, un camionero paraguayo perdió la vida y otro connacional resultó herido.

El teniente Jordi Contrera, oficial de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Antofagasta, confirmó que se trató de un volcamiento y posterior incendio. “La dinámica del siniestro vial y la causa se encuentran siendo investigadas por el equipo”, agregó en un video compartido en las redes oficiales.

Según detallaron, las rutas de Chile son conocidas por ser peligrosas, con bajadas y subidas bien extensas y curvas cerradas, especialmente en el Norte.

Intentamos contactar con la representación paraguaya oficial en Chile para más detalles pero no obtuvimos retorno. También llamamos a la empresa transportadora que fue mencionada por testigos, pero no respondieron a las llamadas, por lo cual aún no podemos confirmar la identidad de las víctimas.