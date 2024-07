¿Quién es Kamala Harris?: Estados Unidos podría tener su primera presidenta

Kamala Harris, nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, rompió numerosas barreras a lo largo de su carrera. Es hija de Donald Harris, profesor de Economía, y Shyamala Gopalan Harris, médica. Estudió en la Universidad de Howard, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Economía en 1986 y luego un doctorado en Jurisprudencia en la Facultad de Derecho Hastings, Universidad de California, en 1989. En lo personal, está casada con Douglas Emhoff desde 2014. Harris, criada en una familia de inmigrantes jamaicanos e indios, asistía tanto a una iglesia bautista negra como a un templo hindú.

En 1990, Harris comenzó su carrera como fiscal adjunta del condado de Alameda, California. Ocho años después, fue nombrada fiscal gerente de la Unidad Penal de Carrera de la Fiscalía del Distrito de San Francisco. Desde 2004 hasta 2011, ejerció como Fiscal de Distrito de San Francisco.

Fiscal General de California

En 2011, Harris se convirtió en la fiscal general de California, posición que mantuvo hasta 2016. Durante su mandato, escribió el libro “Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer”. Entre sus logros en esta etapa, destaca su labor en la reforma del sistema de justicia penal y su trabajo para proteger los derechos de los consumidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Carrera en el Senado

El 3 de enero de 2017, Harris inició su término como senadora de Estados Unidos, siendo la primera mujer negra de California y la segunda en la historia del Senado estadounidense después de Carol Moseley Braun de Illinois. Durante su tiempo en el Senado, se destacó por sus incisivos interrogatorios en las audiencias del Congreso y por su firme postura en asuntos de justicia social y derechos humanos.

Lea más: Harris contra Trump, un pulso al machismo y racismo latentes en la política de EE.UU.

Candidatura Presidencial

En enero de 2019, Harris anunció su candidatura para la presidencia, publicando sus memorias “The Truths We Hold: An American Journey” y el libro ilustrado “Superheroes Are Everywhere”. Aunque su campaña enfrentó desafíos internos y financieros, lo que la llevó a retirarse en diciembre de 2019, Harris mantuvo su presencia política al respaldar a Joe Biden el 8 de marzo de 2020.

Vicepresidencia de Estados Unidos

El 11 de agosto de 2020, Joe Biden nombró a Kamala Harris como su compañera de fórmula. Esto marcó un hito, pues Harris se convirtió en la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia india en ser nominada a vicepresidente por un partido político importante. Tras las elecciones del 3 de noviembre de 2020, Harris ganó, y finalmente asumió el cargo de vicepresidenta el 20 de enero de 2021.

Logros Recientes

El 28 de mayo de 2021, Harris pronunció el discurso de graduación en la Academia Naval de Estados Unidos, siendo la primera mujer en hacerlo. Más adelante, el 19 de noviembre de 2021, Harris asumió temporalmente el poder presidencial mientras Biden estaba bajo anestesia para una colonoscopia rutinaria, convirtiéndose en la primera mujer con poder presidencial en la historia de Estados Unidos. En abril de 2022, dio positivo por covid-19, aunque sin síntomas, trabajando desde su residencia.

Lea más: Biden cede y renuncia a su candidatura presidencial

Rompiendo Barreras Continuamente

Kamala Harris sigue rompiendo barreras y marcando hitos. El 27 de mayo de 2023, se convirtió en la primera mujer en pronunciar un discurso de graduación en la ceremonia de la Academia Militar de EE.UU. en West Point. Además, el 14 de marzo de 2024, realizó una visita histórica a una clínica de Planned Parenthood en Minnesota, destacándose como la primera vicepresidenta en ejercicio en visitar un proveedor de servicios de aborto.