Perdió un vuelo por discutir, y ahora agradece la vida a funcionario de aerolínea

José Felipe Araújo Lima, de 21 años, oriundo de Maranhão, Brasil, que llegó tarde al momento de abordar su vuelo, discutió acaloradamente con el trabajador de la aerolínea, pues este ya no le permitía abordar.

Pese a que el hombre se enojó mucho, el trabajador de la empresa se mantuvo en su posición y ya no le dejó subir, perdiendo el pasajero el vuelo.

Este es el vuelo que posteriormente se desplomó en la ciudad de San Pablo, dejando un resultado fatal.

Ahora, entre lágrimas, este pasajero que tanto se había enojado, agradece la vida al funcionario.

Mucha conmoción

Con un abrazo, el hombre le demostró su agradecimiento al trabajador luego de enterarse del accidente.

Un total de 62 pasajeros murieron la semana pasada en el accidente que sufrió la aerolínea Voepass. El avión se estrelló en Vinhedo (SP) el viernes 9 de agosto. Ninguna persona que iba a bordo sobrevivió.

Lo único que le ofreció el empleado de la aerolínea en el momento en que le comunicó que ya no podía abordar el avión, fue reprogramar su vuelo para otro día y horario.

Un viaje laboral

José es de la ciudad de Pastos Bons, a unos 550 kilómetros de São Luís, y trabajaba como ensamblador desde hacía seis meses en Cascavel, Paraná.

Justamente l finalizar el servicio, José regresaba a São Luis, pero él y unas 10 personas eligieron la aerolínea equivocada, por lo que no abordaron el vuelo, que partía del Aeropuerto Regional de Cascavel, en el oeste de Paraná. El avión tenía como destino Guarulhos, en São Paulo.

Como no abordó el vuelo Voe Pass, fue trasladado a otro vuelo y llegó a Teresina, este sábado, a las 10 horas. Luego, tomó otro vuelo hasta el Aeropuerto São Luis, para luego continuar hasta Pastos Bons.

Además de José, otro pasajero, que también perdió el vuelo, relata que discutió con un empleado para poder abordar, pero le negaron el pedido. Considera que el empleado lo salvó de la tragedia.

Confundieron aerolíneas y se salvaron

Dice que perdió el vuelo porque confundió a las aerolíneas: el vuelo era de Voepass y él pensó que era de Latam.

“Llegué aquí a las 9:40 y Latam estaba cerrada. Cuando llegué aquí estaba esperando a ver si abrían, normalmente el aeropuerto siempre tiene alguien en el mostrador, pero no había nadie. Esperé y el micrófono no decía nada. Cuando bajé estaba esperando, cuando eran las 10:41, discutí con el empleado, me salvó la vida. Hizo su trabajo”, dijo muy conmovido el pasajero.

Según Voepass Linhas Aéreas, el accidente ocurrió en un avión de pasajeros turbohélice, modelo ATR-72.

Según el secretario de Seguridad de Vinhedo, Osmir Cruz, la aeronave se estrelló cerca de una residencia con residentes en su interior, pero ninguna persona en tierra resultó herida.