El fallecido magnate egipcio Mohamed Al Fayed es acusado de violación, reporta la BBC

Las acusaciones son reveladas en un documental y un pódcast de la cadena británica BBC, que realizó una investigación sobre el empresario, fallecido el año pasado a los 94 años.

La cadena interrogó a 20 mujeres que acusaron al exdueño de Harrods de agresiones y violencia en sus propiedades de Londres y de París, entre finales de los años 1980 y de los años 2000.

De las entrevistadas, cinco lo acusaron de violación, según el documental titulado “Al Fayed: Un depredador de Harrods” que será difundido este jueves a las 21H00 (20H00 GMT) en BBC Two, junto a un pódcast.

Al Fayed ya fue acusado anteriormente de agresión sexual por varias mujeres y la policía abrió una investigación en 2015, pero el empresario nunca fue inculpado.

La investigación de la BBC acusa igualmente a Harrods de no haber intervenido y de haber intentado encubrir las acusaciones.

Al Fayed vendió la emblemática tienda de Londres en 2010 a la rama de inversiones del fondo soberano de Catar por 1.500 millones de libras (2.200 millones de dólares).

Los actuales dueños se declararon “consternados” por las acusaciones y ofrecieron disculpas.

“Como empresa le fallamos a [las] empleadas que fueron víctimas y les ofrecemos nuestras disculpas más sinceras”, indicaron.

Una de las víctimas, apodada Rachel, tenía 19 años y cuenta que se quedó a dormir en uno de los apartamentos del jefe de Harrods después de que este le insistiera para que trabajase hasta tarde. Al Fayed la invitó presuntamente a su habitación y le habría hecho sentarse en su cama antes de agarrarla.

“Le dejé claro que no quería que volviera a suceder. No le di mi consentimiento [...] Me violó”, explica a la BBC.

Según Tony Leeming, exejecutivo de esos grandes almacenes de lujo, “todo el mundo lo sabía” y los “tocamientos” cometidos por el dueño se convirtieron incluso en motivo de bromas.

“Harrods es hoy una organización muy diferente”, indica la tienda en su página web, y precisa que en 2023 comenzó a “alcanzar acuerdos amistosos” con las víctimas, para “evitarles largos procesos judiciales”.