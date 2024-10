Muerte de jefe de Hezbolá: “nadie puede dar la orden de matar niños israelíes y estar tranquilo”, dice embajador de Israel

En un bombardeo Israelí cerca de Beirut, murió Hasán Nasralá, líder del grupo terrorista Hezbolá, según trascendió. El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, aseguró que se deja un mensaje claro de que nadie puede dar la orden de matar niños israelíes y estar tranquilo.

“Damos un claro mensaje de estas organizaciones terroristas, que quieren, apoyan y están buscando la forma de matar inocentes israelíes, y nuevamente todo está apoyado, financiado ideológicamente con dinero desde Irán, que nadie puede dar orden de matar a niños israelíes y estar tranquilos”, aseveró en entrevista con ABC TV.

Agregó que si bien siempre buscan solucionar los conflictos mediante la vía diplomática, como no hay liderazgos en el Líbano que pueda hacerlo, entonces no les queda otra opción que defenderse.

“Haremos todo lo necesario para que no lancen más morteros, misiles o cualquier otro ataque y ojalá luego podamos llegar a una solución diplomática, nosotros siempre queremos buscar una solución diplomática al conflicto, pero cuando no hay, en Líbano no hay liderazgo que pueda hacerlo, la única opción nuestra es defendernos”, afirmó.



Hospitales llenos en Israel

El embajador contó que la situación más preocupante está en este momento en el norte de Israel, donde más o menos 100 mil israelíes no viven en sus casas, teniendo que ser evacuados a hoteles o casas que alquiladas.

“Están en otros lugares, en el centro de Israel, Tel Aviv, Nathalia, Jerusalén, nuestra capital y otras ciudades, tienen estudios hace más de un año online, o con niños que no son de la misma clase, situación de salud delicada”, agregó sobre las condiciones en las que viven en medio de la guerra.

Contó que si bien cuentan con sistemas de defensa antimisiles y morteros, como la cúpula de hierro, cuando dispararon un misil desde Yemen, lamentablemente llegó a impactar en tierra.

“Estamos intentando que estos impactos estén en lugares donde no hay población, pero lamentablemente tenemos algunos muertos, bastantes casas destruidas, hay zonas y pueblos en el norte de Israel donde las casas están destruidas y cuando todo esto termine, vamos a tener el enorme reto de la reconstrucción de estos pueblos”, comentó.



Año nuevo Israelí: esperanza en que sea mejor

El embajador dijo que el gobierno está comprometido en hacer todo lo posible para liberar a los 101 rehenes. Agregó que para este año nuevo israelí, que se celebra la primera semana de octubre, habrá muchos lugares vacíos en las mesas de las familias.

“Va a ser un año nuevo triste, pero tenemos la fe, tenemos la esperanza, de que vamos a conseguir defendernos y vamos a tener la seguridad, vamos a defender la paz”, indicó.

Contó que los ataques del Hamás iniciaron cuando tuvieron cambios en Medio Oriente, cuando se firmaron los acuerdos de Abraham, cuando Israel estaba acercándose más a Marruecos y los Emiratos Arabes.

“Como vimos, lamentablemente, cuando queremos avanzar a la paz, los enemigos de la paz, los terroristas Irán, Hezbula, Hamas, los Huties y otros van a hacer todo lo posible para bloquear este avance hacia la paz, pero tenemos la esperanza de que el próximo año será mejor”, concluyó.